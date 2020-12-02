新冠肺炎│隨身物品點消毒？醫生：考慮高危程度分3個等級清潔

第四波疫情持續，抗疫意識依然未能鬆懈，尤其是孩子常會接觸的物品，更要謹慎處理！每天外出總有不少隨身物品，如嬰兒車、眼鏡等，回家後應如何恰當地進行消毒？有醫生建議，不妨先判斷物品所屬的高危程度，再分三個等級來作清潔。

按圖睇清洗物品三個Level：

清潔先考慮高危程度

家庭醫生張國威指，防疫的大原則，是防止病毒透過眼、鼻、口的黏膜入侵身體，非常時期宜盡可能減少到人多擠迫的地方，以及減少非必要的社交活動。「病毒和病菌不同，病毒一般只可以在人體或動物宿主才能複製，最重要是遠離人多場所，避開可能受感染人士，以及他們的飛沫和體液，並清洗可能接觸到病毒的物品和雙手。」

家裡常備不同的清潔消毒用品，如清潔液、酒精、漂白水，應如何選擇？張醫生建議把清潔分成三個level（等級），第一級是最簡單的清水洗，第二級是使用一般清潔劑，第三級是使用消毒用品。

家長在決定以什麼level去清潔物品前，可先考慮幾項事情，以判斷物件的高危程度，包括小朋友會不會接觸到該物品？有沒有到過人多的地方？有沒有到過高危埸所如診所、商場等。

十大隨身物品 建議清潔方法：

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十大隨身物品清潔方法

張醫生強調，清潔物品並沒有一個最正確的做法，又提醒眼鏡的清潔亦不可忽視。「眼鏡起到保護眼睛的作用，但同時亦接近口罩，有機會污糟。洗澡前可視乎眼鏡物料，以清水或梘水清潔眼鏡。除非到過高危地方，或有機會沾到飛沫，否則亦不需要使用很多消毒劑。」他指，從街外帶回來的隨身物件，如手袋、背包，清潔後可以大膠袋包起，避免孩子觸摸。

按圖即睇詳細出門防疫步驟：

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按圖即睇詳細入屋防疫步驟：

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按圖即睇不宜放入雪櫃的食物：