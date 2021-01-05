停課｜學校可安排不多於6分1學生回校　小學傾向小六生準備呈分試

全港幼稚園、中小學及特殊學校將繼續暫停面授課堂直至農曆新年假後，但教育局容許在校方做好衛生防護的大前提下，按校本需要安排少量學生回校進行面授甚至考試，有關消息公布後，校方決定讓那一級同學回校便成為了焦點。

小學預料面授機會留給六年班

在正式全面復課前，新措施容許小學上午安排人數不多於全校學生六分之一的學生回校面授或考試。天主教領島學校校長李安迪指，昨日收到有關復課新安排的消息後，很多學校都有同樣想法，便是讓最有急切需要的六年級上午回校面授，而未來的考試亦會以分時段、分批次的方法去進行。

至於為甚麼是六年級同學最大需要，李校長補充，因為他們即將迎來第三次呈分試，不過既然安排難得的面授課堂，校方不會希望老師上一些只是「依書直說」的課堂，會安排互動式的面授課堂為主；而一至五年級會繼續網課為主，六年級也會安排下午的網上課程。

優才(楊殷有娣)書院小學部是「一條龍」直資學校，沒有呈分試的憂慮，小學部校長聶敏指目前學校仍在考慮那一級別的同學回校，當中需要考慮的因素有很多，不排除會以高年班為主，因為他們衛生意識較強。

中學以支援中六文憑試為優先

教育局容許中學舉行最多兩節的半日課堂或考試，即上午及下午，香港港青基信書院校長陳狄安指，目前校方打算把上午的時段安排中六同學回校面授，而教育局暫未公布有關任何中學文憑試（DSE ）的消息，因此校方假設一切如期進行，中六同學會較為優先有面授需要，其餘班級上午則繼續網上學習，

陳校長強調，校方有部分同學是考國際試，預計為期約兩星期的測考期，能有效分時段進行，達至限制人數的效果，問題不大。

2020全年面授日統計：

2020年有關新冠肺炎之停課安排：