2020回顧｜全年總結上學日不「破百」 小學生平均只有約75天面授

2020年即將過去，在這一整年的疫情陰霾下，家長苦惱於抽身照顧停課子女，老師亦要化身「KOL」直播網上教學，相當辛苦！而這一年斷斷續續的停課，也導致學生面授上學的日子大大減少，以小學生為例，平均來說，整個2020年只上學了約75天。

2020年停課回顧 最特別的「開學」禮

新冠肺炎在本年農曆新年假前左右爆發，考慮到不少人到內地探親，或增加傳播風險，故發生了第一波的停課事件。而接下來的日子，疫情一直反覆，暑假前後及聖誕假前也有停課事件發生，令全港幼稚園及中、小學生，面授日數都沒有「破百」。

而即使中途有復課的日子，家長亦相當質疑教育局的決定，皆因疫情未見得有緩和趨勢，相信復課決定與追趕考試及呈分試進度有關。而本年全港學校在9月1日如常開學，惟不能面授課堂，各校史無前例地舉行「網上開學禮」，最終在９月下旬才恢復面授。

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疫情下的退學潮

由於今年疫情不明朗，不少家長都推測停課將持續一後時間，因此不少收費的國際學校、幼稚園都迎來一股退學潮，除了疫情影響外，社會事件亦令更多人考慮移民，加上BNO平權的消息令更多人付諸實行，當中退學潮令拔萃女書院更是罕有地在學校網站公布招收下學期1月入讀的中一至中四級別插班生。

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