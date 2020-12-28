幼稚園最快下月獲2項計劃補助　校長：時機太遲、細節不夠清晰

幼稚園在今年停止面授教學的日子多，部分學校因學生的退學潮致學費收入大減，甚至無法繼續經營。教育局在上周三（23日）宣布，將撥款予所有參加幼稚園教育計劃的學校，包括每位學生100元的「贈書計劃」和每校上限5萬至8萬元的「小手作及資源套」津貼。惟有幼稚園校長認為，補助推出的時機略嫌太遲，而且未知能否購買書單外的書籍，細節不夠清晰。

教育局宣布所全港所有參加幼稚園教育計劃的幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及設有幼稚園班級的學生發出通函，表示將提供一筆過資助，協助學校推行2項支援在家學習的計劃，包括「贈書計劃」和「小手作及資源套計劃」，預計撥款總額約8,600萬元，最快下月發放。

教育局局長楊潤雄指，在疫情之下，電子授課成為常態，但幼童不宜長時間使用電子屏幕，於是該局決定通過一筆過資助，協助學校推行2項支援在家學習的計劃，鼓勵學校為學生設計富趣味，以及切合他們興趣、能力和學習需要的在家學習活動。

計劃詳情：

「贈書計劃」將每學年津貼每位學生100元，按幼稚園合資格學生人數計算，校方無需提交證明，只需運用津貼為每名學生選購圖書，以培養學生的閱讀興趣。此計劃最早在下月發放。

「小手作資源套計劃」則視乎學校的規模，上限為5萬或8萬元津貼。該局建議學校設計簡單、輕鬆和有趣的學習任務或親子活動，運用津貼為學生的小手作預備材料包、使用指引或製作在家學習的資源套。此計劃將最早在明年3月發放。

通函原文：

+ 7 + 7 + 7

教協：時機太遲、增加學校行政壓力

教協理事兼幼稚園校長關淑玲認為，幼稚園已停止面授多時，很多學校一直都有借書給學生回家閱讀，政府津貼未免來得太遲。而且在「贈書計劃」之中列出，學校購買實體書給學生後要實行交換計劃，「萬一圖書在交換過程中毀壞了，學校有沒有資源再去換一本？有沒有修書的程序和補貼？交換時要消毒，這些額外支出又如何計算？」但這些行政的細節未獲得教育局清晰的回覆，關理事認為該局沒有從學校行政和執行方面細想。

另外，教育局的通函列明，以上計劃的相關開支不得納入幼稚園的學費調整之中，亦不能把津貼的撥款和餘款和其他資助或帳項互調。如果2項計劃的津貼有餘款，需要退還教育局。關理事認為，教育局此舉並不能舒緩部分經營困難的學校困境，「學校收到了補助，形成了不得不做的壓力；惟一旦買書、行政花多了錢，卻不能在學費之中調整，學校變相又要另撥資源，有機會增加了學校經營的困難」。

幼稚園校長：補助能讓學校「買到以前唔敢諗嘅材料」

聖公會聖巴拿巴堂幼稚園校長鄧雪堯表示，學校在停止面授的期間，亦有向學生借出圖書和派發在家學習的材料包，認為教育局是次的津貼能夠配合學校的教學方針。

「學校在疫情期間每星期都會派發材料包，不過和學生在學校做手工不同，分配的材料不能共用，需要每人一套，材料也不能只預到剛剛好，要給小朋友一些選擇，令材料的成本費用增加。」而教育局對資源套的津貼，能幫助學校購入一些「以前唔敢諗去買嘅材料」，豐富學生的學習體驗。

鄧校長指，現時幼兒的圖書動輒上百元，一些較大的繪本、立體書或「揭揭書」，高於150元售價也是常事。「每人100元亦尚算合理。」她說。

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