女兒學攀石更勇於冒險　改變學習態度　媽媽：家長最好一齊學

不少父母為孩子安排林林總總的興趣班，張太也不例外。她曾讓女兒學習游泳、芭蕾舞，直至接觸到攀石，更啟發到張太及孩子思考成長課題。「除咗體能改變，學咗攀石之後，面對風險嘅能力強咗，更勇於嘗試，對學習係好有幫助！」 攝影：歐嘉樂

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勇於嘗試 改變學習態度

兒童抱石屬運動攀登的一種，參與者在過程中不會使用安全帶，而是以地下的軟墊來作保護。攀石牆上的石頭有一定的的排序規律，參與者需根據石頭顏色，由指定起點攀至終點。4歲的兒童有基本溝通和抓合能力，已可參與抱石訓練。張太的兩名女兒分別6歲半及8歲，性格活潑好動，約一年半前開始接觸攀石。「佢哋會喺屋企爬門框，就諗不如俾佢哋試玩攀石，亦想佢哋培養運動習慣。試咗一堂就覺得好玩，我同先生都有報大人班，一家四口各自上堂。」

練習攀石一年半，除了改善了體能，張太認為，更重要的是改變了性格和學習態度。「自己去面對風險嘅能力強咗，更勇於嘗試，對學習係好有幫助！」她舉例，從前女兒做功課時，會猶豫不決，害怕犯錯。「作文時佢會好驚寫錯，唔知點開始。其他同學寫咗一版，佢得半版。但當態度改變咗，唔在意文法錯，就更放膽去寫。」張太續指，攀石不是隊制，看似是獨立的運動，但訓練過程亦對孩子的社交能力有正面影響。「其實係高度社交嘅運動，會接觸到唔同背景、年齡嘅人，其他小朋友、教練等，會有好多交流。」

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家長一同學習 助深入了解孩子

長女學習攀石半年便首次參與比賽，由起初不情願，直至期待下一次比賽，更令張太反思對女兒的期望。「我同爸爸（丈夫）都發現，無論比賽得第一，定第尾，只希望佢之後繼續有心機去學。名次前肯定開心，但如果當日狀態唔好，或者其他人比佢叻，都冇所謂，反而可以話俾佢聽，未必要做最好嗰個，但要全力以赴，做最好嘅自己。」

從觀察女兒學習，令張太最為滿足的一刻，不是孩子爬得高，而是每當看到孩子在中途跌下來，也是笑著爬起身，繼續嘗試。她建議，家長不妨與孩子一同學習。「家長同小朋友同時學習一件新事情，可以更加體會到小朋友面對緊嘅困難。如果有各樣身體原因玩唔到，都至少了解佢玩攀石嘅情況。唔係攀得有幾叻，而係跌嘅時候係咩表現，遇到人哋比佢叻嘅時候，佢又會係點。家長更了解小朋友係一個點樣嘅人，可以幫助佢有更好嘅成長。」接觸攀石六年的Just Climb攀石學校教練黃禩昊亦表示同意，「家長會覺得爬得高先叻，但其實試過就知，上到去要郁隻手，係件好困難嘅事！」

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改善專注力不足 鼓勵嘗試

兒童抱石運動尤其適合害怕失敗、專注力弱的孩子。黃禩昊表示，他亦曾接觸患專注力失調及過度活躍症（ADHD）的孩子。「ADHD小朋友溝通、接收指令弱，其他小朋友會唔理解佢哋嘅行為。教練上堂會因應佢哋能力，爬唔到唔緊要，最緊要聽咗指令先。邊啲時間係練習，邊啲時間係休息，先做好紀律。有啲小朋友肌肉唔協調，嚟上堂之後，個身體係硬淨咗。呢類學生都建議上私人班，如果唔係資源唔足夠，對佢自己同其他小朋友都唔好。總之嚟到呢度上堂，我幫到嘅就盡幫。」

在訓練過程中，攀石強調嘗試與堅持。黃禩昊分享，令他印象最深的，是一名7歲學生曾在上課期間情緒爆發。「當時要爬啲較難嘅路線，佢爬唔到第一條、第二條，幾條爬唔到，就坐喺度喊，甚至話『我以後都唔爬喇』。我再一對一同佢傾返，知道個問題，係因為唔中意好挫敗嘅感覺。要同佢講返，其實攀石最重要唔係爬到，係只要肯嘗試，伸手攞第一舊石頭，跌落嚟都係突破。」

Just Climb攀石學校最近於新蒲崗開辨全港首個兒童專屬抱石中心，黃禩昊提醒家長，選擇運動還是要以孩子的興趣為首要考慮。「最重要係小朋友喜歡，唔想佢抱住唔開心嘅心情過嚟。只要小朋友keep住運動就好，學到嘅嘢係唔會白費。」

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