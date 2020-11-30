2個月大手抱行山　讓孩子自由探索　媽媽：等佢明白唔同可能性！

大自然對城市人有種難以言喻的療癒力，對孩子而言，更是另類的學習場地。爸爸施醫及媽媽嘉敏同是業餘越野跑手，跑到山上是他們的日常，成為父母後也不例外。自女兒緣份2個月大起，便與她一起行山，由她赤腳游走大自然之中，讓一花一草也成為女兒的玩具。「想小朋友喺行山過程中用自己方式探索，明白唔同可能性！」 攝影：鄭子峰（部分相片由受訪者提供）

站得愈高看得愈遠

爸爸施德享（施醫）是一名中醫，擅長治療運動創傷，太太嘉敏則是專責中學特殊教育輔導的社工，生下女兒緣份後便成為全職媽媽。二人同是業餘越野跑手，與大自然的相處，為他們帶來不同的啟發。施醫分享，大自然是令他放鬆心情的地方。「通常會懷住兩種心情，一係跑緊嗰時，好忘我，眼裡剩係望住終點；二係慢慢輕鬆行，聆聽樹聲、享受無人嘅寧靜。」

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對嘉敏而言，行山更是一個安慰自己的過程，懷孕38周時，仍走上最愛的針山。「跑山就好似人生，過程可以自己調節。你會有目標，但有時做唔到都要放棄，放棄都係一種學習。你會發現愈行得高，睇得愈遠。」施醫補充，若不想中途放棄，便需要循序漸進。「一開始就行全馬42公里，會好容易受傷！」嘉敏續指：「到時想行都冇得行！所以成日提醒自己，唔好跟人哋步伐，好多人會跑得好快，你以為自己跟到，好快會發現，其實自己未預備好。」

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小手拖大手 跟隨孩子步伐

他們認為，孩子原本便是屬於大自然。「大自然環境係最多嘢學，小朋友可以主動摸索，好快會去玩草、玩泥、玩樹葉。我坐完月，小朋友兩個月大就即刻同佢行山。」疫情期間，他們大約兩星期帶女兒行一次山，選擇平日人流較少的時段，以及減少乘搭交通工具，選擇離家較近的行山路線。家住在九龍區的他們，今年已與孩子行了12次九龍水塘。「行得多，佢知道金山有馬騮、港島有野豬、大嶼山有水牛，好過去動物園！」

施醫坦言，與孩子走到山上，通常「見到有咩，同佢玩咩」，「有時太多準備，都未必可以做得到，會有好多預期之外嘅事。試過本身想上到去山頂，但太熱，最後都要走。」嘉敏續指，縱然要折返，也不是壞事。「跟住小朋友個步伐好重要，好多父母會控制佢哋，幾辛苦都要帶小朋友去個checkpoint，打咗卡就好開心，但我覺得唔係小朋友想要嘅嘢。」施醫又分享，孩子走到山上，會放手讓她自行跑跑跳跳，甚至由她赤腳走路。「例如落斜路，控制唔到離心力就會跌，但跌過先識大，跌多幾次就會掌握到步伐。」

恐懼源於了解不足

嘉敏認為，大自然教曉孩子的，還有世界的萬般可能性。「行山會遇到好多唔如意嘅事情，會有大風雨、昆蟲，想喺過程入面俾小朋友去認識呢啲嘢。例如大風雨某程度係對植物有幫助，有啲家長可能會話『落雨就要留返喺屋企』，或者見到昆蟲，就好驚會亂咬人，令小朋友未認識嗰樣野之前已經好恐懼。我會覺得唔好太快下定論，試下用你嘅方法接觸咗先。」

正是因為大自然多變，走到山上亦可讓孩子感受到，縱使遇上危險，總會有人在身邊，並在過程中學習表達自己。「上一輩的家長，總會話『唔好喊，咁肉酸，其他人笑你呀！』，好多情緒勒索，係扼殺小朋友嘅情緒表達。」

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盼出繪本推動親職教育

施醫及嘉敏最近參加了「今生不做機械人延夢計劃 」2020，得到一筆獎金，資助他們實現夢想。嘉敏直言，「發夢喺人生裡面好重要！就算未必實踐到，思考嘅過程都會推動到你。」他們分享，希望利用獎金出版書籍，分享與孩子的郊遊的經歷，收錄約10條行山路線。「人生如果唔做啲嘢，就會渾渾噩噩過一世。希望出本書，留低人生嘅印記。」

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施醫又表示，希望在書中分享照顧小朋友的經歷，勉勵其他家長，「你不是孤單的（You are not alone）。」嘉敏分享，打算以繪本形式進行創作，帶出親職教育的重要性。「我都寫開日記、畫開畫。以前讀特殊教育時，有接觸到繪本教學，小朋友睇圖書會學得更上心。我好重視親職教育，父母喺家庭嘅角色好重要，好多香港家庭嘅照顧角色落喺工人姐姐或祖父母，希望喺繪本強調親子關係，帶出『小手拖大手』嘅想法，由小朋友帶領我哋去學習。」

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