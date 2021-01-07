娛樂圈好爸爸｜陳豪、張繼聰超愛仔女　陳柏宇點解是「英雄」？

近年娛樂圈愈來愈多星爸會分享和仔女的相處點滴，當中不少更獲得暖男爸爸的稱號！日前陳柏宇太太符曉薇在Insatgram表示要公開感恩丈夫「好似英雄」，更表示陳柏宇是「200分老公」。其實娛樂圈亦有不少被太太公開讚揚的好爸爸，令人羨慕！

符曉薇日前在Insatgram公開感謝丈夫陳柏宇，她表示「其實成日聽人講人哋老公，一見到小朋友嘔同屎會大叫老婆，不過哩樣野從來唔會發生陳生身上，佢仲會好似英雄咁幫我搞掂曬。琴晚abi嘔到成間房勁臭（飲奶飲得太急），陳生抹晒成間房仲洗埋abi 嘔d衫。」，符曉薇指「其實我真係好怕聞到嘔吐物未（味），陳生『有時』真係200分老公」。除了會幫手搞掂囡囡的嘔吐物和排泄物，陳柏宇更會主動接太太收工，亦會陪囡囡玩角色扮演，陳柏宇曾經和囡囡cosplay美少女戰士，讓網友大呼「生左囡果然係冇左偶像包袱」。

+ 18 + 18 + 18

張繼聰非常愛錫囡囡Kaka ball，Kaka ball 身為全家的小公主受盡萬千寵愛，張繼聰簡直是有求必應！張繼聰不但經常和Kaka Ball 玩耍，Kaka Ball 要求玩「煮飯仔」開茶會張繼聰都願意奉陪！早前Kaka ball 迷上電影怪《怪獸公司》，於是要求和爸爸一起玩角色扮演，怎料是要張繼聰cosplay 電影中的小女孩「boo」，非常搞笑。

+ 13 + 13 + 13

陳豪一直是出名的好爸爸，雖然因為工作，無法長時間陪伴家人，不過每到節日，陳豪都會回家陪伴家人，亦會為了讓孩子開心而cosplay 不同的角色，例如《反斗奇兵》的胡迪、吸血鬼、超人等等。早前陳豪參加無綫台慶，除了大合照外，其餘時間全程戴口罩，為了一家五口的健康犧牲見樣，被網民大讚是好爸爸！

+ 19 + 19 + 19

相關文章：林盛斌Bob大女讚偶像王嘉爾比自己靚仔 網友：小朋友唔會講大話