收納技巧｜日本3孩媽媽超整齊家居　層架放LEGO嬰兒床改裝放呢樣⋯

孩子出生後，家裡總放滿雜物，令媽媽十分頭痕！日本一位媽媽Rumi育有3名分別1歲、5歲及7歲的孩子，不時在社交平台分享親子日常點滴。最令網民驚訝的，是她的超強家居照！她又大方分享獨有的收納和佈置技巧，媽媽們不妨從中偷師！

按圖即睇3孩媽媽日常生活：

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大門

Rumi不時將大門擺設轉換，為生活增添新鮮感。踏入2021年，她便在門口擺放花瓶，並在大門旁放置一個防疫用品架，備有口罩、消毒噴霧及供客人使用的拖鞋。

客廳

Rumi認為要打破「學習用品要放在一起」的刻板印象，家裏客廳的樓梯底設有一個獨特的收納空間，放有兒子冬夏季校服、勞作等。她善用衣籃，並會把抽屜劃成不同間格，分類收納。

由於兒子喜歡Lego，Rumi特別增添一個約一米高的層架，放置Lego模型。隨著幼子逐漸長大，她更把嬰兒床改裝，放上植物，在客廳打造一個綠色角落。另外，客廳安裝了掛牆式電視，有趣的是，她發現電視背後正好有一個小空間，用來收藏遊戲機Switch！

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廚房

Rumi在開放式廚房旁邊設一個學習空間，以一道嬰兒圍欄分隔開長子和幼子。兒子喜歡在這個角落畫畫，因此廚房的一個側櫃便放了兒童常用的用具，包括摺紙、顏色筆、鉛筆刨。

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浴室及客房

浴室的毛巾存放櫃子也十分講究！毛巾以顏色分開放好，不同用途的則以不同膠箱分類存放，更具條理及更衛生。客房的設置也十分貼心，在床邊擺有一個籃子，放有牙刷、浴巾、蒸氣眼膜，桌上亦為客人備有飲料，以及孩子窩心的畫作。

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防水自貼膠地板

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瀝水收納架