家居收納｜納米樓都可變豪宅？　2021年家居必備10款收納神器

每個人都夢想有天能搬進城堡般的大房子，但現實生活卻恰恰相反，高房價讓許多人只能住在狹小的生活空間裏。不過比起房子呎數大小，其實擁有良好的收納習慣，以及善於利用許多神物，延伸家中垂直空間使用率，小空間也能有大利用，室內空間就算不大，也能有完整的機能。

今天《DailyView網路溫度計》就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友心中有哪些小空間必備神物，總是嫌家裏太小的你，趕快拿筆記下來吧！

按圖即睇小空間必備的10大收納神器！

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No.10 油壓床架

對於空間不大的房間來說，床架一直都是佔據呎數最多的家具，但如果改在房間內使用油壓床架，同時讓床鋪下方的空間成為收納雜物的好地方，就可以免去另外找地方堆置寢具或雜物，無形中也能釋放出不小的空間。

No.9 移動式晾衫架

由於加上滾輪的設計，移動式晾衫架最方便的就是能輕鬆移動到各個角落，擺放的位置也因此更自由，不用擔心放在衣櫃前或是收納櫃桶的使用空間範圍，隨時都可以移開的靈活特性，絕對是小空間的救星。

No.8 小椅子

說到網友心中小空間的必備神物，竟然有不少人都會放一張「小椅子」，主要功用不是拿來坐，而是當有許多換下來還要穿或是剛收進來沒地方放的衣服，隨手往上堆超方便，兼具堆衣服的功用，好椅子不買嗎？

No.7 掛勾

想要善加利用垂直向上的空間，最簡單的掛勾可不能少，不管是牆面、衣櫃又或者是書桌上，加上幾個大大小小的掛勾，回到家不管是大衣、手袋還是其他東西，就可以隨手一掛，不需要丟在床上或是地上，養成這樣的好習慣不僅可以讓房間看起來乾淨整潔，也能夠釋放出更多原先用來堆放雜物的凌亂空間。

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No.6 電視壁掛

如果想要珍惜室內寸土寸金的空間，卻為了放電視而多擺一個電視櫃實在略顯浪費。尤其現在液晶電視體積小，更多人會選擇使用壁掛，把電視安裝上牆，不僅可以把電線收的整齊漂亮，整體空間看起來更有質感，也省去多買一個電視櫃只為了擺放電視，還要擔心地震會倒下來的風險。

No.5 頂天立地

相信許多在外租屋的「無殼族」，都有過東西太多不知怎麼處理，但又沒辦法選擇要破壞牆面的方式安裝掛勾的痛。這時可以讓整面牆變成掛物置物空間的頂天立地，不須鑽牆簡單安裝的設計，也不失是個好選擇。

No.4 收納箱

如果家裏空間不大，如何好好收納會是一門更重要的學問，基本的收納箱可說是少不了，把多餘或是平常用不太到的東西，分門別類收進箱子，疊起來或是放在床下等等，平面堆放的雜物少了，自然會有更大空間。

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No.3 梳化床

空間有限的情況下，就必須賦予單一家具複數功能，其中客廳常見的梳化，只要改放梳化床就可以當半個寢室使用。當家中常有親友來過夜，卻又沒有多餘的客房時，不少網友會選擇這樣的折衷方式應對。

No.2 雙層床架

同樣是垂直空間運用的概念，比起掀床架而言，雙層床架可以完全釋放出床鋪下方的空間，不再單純只是收納而已。不管是上下舖設計的雙層床架，還是架高讓底下開放式空間可以擺放書桌當作工作區的款式，都能打造出小空間大利用的居家環境，讓有限空間也能有無限可能。

No.1 層板

有很多東西不常用到，但需要的時候又希望伸手可得，或是不想丟到收納櫃後從此不見天日，這時候牆上如果能多幾個層板，就能輕鬆解決內心這樣的糾結！層板不僅價格便宜，也有許多尺寸可供不同環境選擇，甚至還有不需鑽孔就能上牆的設計，小空間的頭號救星非它莫屬。

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