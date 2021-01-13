7樣家居神器憑外觀未必猜到功能　仔女溫習考試用呢樣事半功倍

日常生活往往面臨很多小問題，例如近日天氣寒冷，睡到半夜，棉被卻在被袋中縮成一團了，令人感到納悶和煩惱。一些小物件看起來毫不起眼，卻能大大改善生活的品質，甚麼提升小朋友的學習效率、增進家庭的和諧，一起來看看這7款小神器吧！

新年必備！

這款造型可愛的方形小機器，原來是一個剝瓜子機。當有親戚和朋友來家裏拜年時，也能有禮儀地吃到瓜子了！價錢為人民幣89元。

溫書良品！

小朋友溫習的時候，最重要是從錯誤中學習！有時媽媽想為他們再次練習功課中做錯的題目，但又不想重抄一次，這個物品就能幫上忙！只需用手機拍下題目，再打印，撕掉貼紙後就能貼在習作簿上讓小朋友重做，十分方便！價錢為人民幣289至494元。

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冬天好物！

近日天氣轉冷，大人和小朋友都要蓋上厚厚的棉被保暖。這些毛茸茸的小東西一看以為是公仔，原來是幫助棉被固定的好東西，不再擔心半夜被子掉地，又或是在被袋之中縮作一團。另外，這舍小東西也可以釘好襪子、窗簾等等，夏天一樣有用呢！價錢約人民幣29.9元。

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即睇其他「估佢唔到」好物品：

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防水自貼膠地板

天貓網站有林林總總的自貼膠地板，包羅大理石、木紋等不同圖案，防水、防滑，容易清潔，有不同厚度可供選擇，價錢介乎人民幣$10至$40。