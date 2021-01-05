停課｜全職媽媽每周工作98小時　最煩係煮飯減壓靠Netflix

我們很少聽到全職媽媽們會說自己的日常很輕鬆，但全職媽媽身邊的朋友、家人則未必完全能代入全職媽媽的角度去思考，往往認為再忙也辛苦不過打工。這種刻板印象，亦令不少曾經當過全職媽媽的憤而抽身，寧願和丈夫一起打工請外傭也不要再受身邊人閒言閒語。

媽媽每周平均工作98小時

香港工時在世界一直名列前茅，以較誇張的個案計算，假設每周要上6天班，每個工作日要做12小時，合共72小時相信已經相當多！而美國則有一研究指出，照顧5至12歲小朋友的全職媽媽的工作時間普遍為6:23am-8:31pm，而且並無休息日，因此每周的工作時數高達98小時，在當地來說差不多等同打2.5份全職工作。

全職媽媽救命清單－Netflix

40%受訪者都認為全職媽媽是一份年終無休的艱苦工作，受訪的全職媽媽也列出了一些自己平日的「救命清單」，清單上的都是能夠幫助自己面對育兒壓力的好幫手，包括：iPad、Netflix、咖啡以及可靠的長輩、保姆等等。而為了維持日常和小朋友的相處更順利，更會借助玩具和零食去幫助自己。

最大煩惱為「飲食」

接近四分三（72%）全職媽媽表示最大的困難就是照顧家人的飲食，皆因家庭成員有著不同的挑食習慣，加上還要考慮健康及營養等問題，要想盡方法加入水果和蔬菜，過分重複菜式亦會遭到抱怨，所以要常常為煮甚麼而煩惱。

註冊臨床心理學家鄧詩琪博士表示，35歲至45歲媽媽為情緒病高危時期，並指出如配偶或子女發現媽媽長時間出現精神受壓的徵狀，應盡快尋求專業人士的協助，因為情況嚴重時可引發抑鬱或焦慮等病症，她建議如媽媽出現以下9大精神壓力警號便要注意自身精神健康，並可用5大方法去紓緩情緒。

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參考資料：abc7news

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