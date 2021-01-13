媽媽必學矽膠廚具要有呢個字樣先耐熱　室溫解凍增加食物中毒機會

矽膠廚具美觀又實用，最緊要是可放入焗爐，頗受大眾歡迎。但是否任何矽膠廚具的耐熱度都達到攝氏200度，可放入焗爐呢？這便需要了解該矽膠有沒有經「鉑」處理，而一般家長最容易分辨的方法，便是留意產品標籤！

首次使用矽膠廚具注意事項

經「鉑」處理的矽膠才能抵受高溫

其實矽膠也有不同性質的矽氧聚合物，各具不同柔韌度和耐溫度。製造矽膠烘焙器皿時，需加入白金或鉑作催化劑，令矽膠進行強化耐熱處理。所以，經「鉑」處理過的矽膠廚具，有標示「platinum」字樣的，才可用於高溫達攝氏200度的焗爐。若沒有標示的，只能稱為矽膠產品，其耐熱程度大有偏差。這情況下，還是選用傳統不鏽鋼金屬器皿較安全。

首次使用矽膠廚具時，應先用溫水洗淨，抹乾後塗上少量油並置於焗爐中，以攝氏200度或以上烘焙約一小時，以除去大部分「揮發性有機化合物」。儘管這些矽膠廚具稱可耐熱，但仍不可直接置於電熱板上或用明火加熱。

不可與「熱塑性橡膠」物料混淆，因它的柔軟性與矽膠相似，但其耐熱度則不及矽膠，只可達至約攝氏100度。若遇熱溫度再高，則會出現變形，塑料受損。

冷藏、解凍要小心細菌滋生

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疫情下大家一次性買大量食材，避免到人流聚集的街市、超市是無可厚非的事，而最理想的解凍方法是把冷藏食物放入雪櫃下格，或者用微波爐解凍。切忌將食物放在室溫下解凍，因為附在食物上的微生物，在攝氏4至60度能迅速繁殖，嚴重可引致食物中毒。

因此，解凍後的食物應盡快烹煮食用，也不適宜再次放回冰格，因每次冷藏均會對食物的結構造成更多的破壞，令其流失更多的水分和養分。

而把食物冷藏前，先分成每次所需的份量來包裝，這樣每次只須解凍一份。包裝上更可貼上標籤，註明冷藏食物的種類和日期。在冰格放置溫度計，確保溫度為攝氏零下18度或以下。

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