逃恥｜實栗生BB經歷請產假、孕吐、學做新手父母 媽媽6大共鳴位

人氣日劇《逃避雖可恥但有用》（《逃恥》）在1月2日播出新春特別篇，由新垣結衣和星野源飾演的夫妻森山實栗和津崎平匡迎來了小生命，經歷了不少新手爸媽遇上的懷孕和社會難題，一邊看劇一邊充滿共鳴呢！我們就來細數實栗和媽媽們的共鳴位吧！

終於平靜的夫妻生活起了波瀾。《逃恥》新春特別篇截圖。

《逃恥》特別篇的時間是實栗和平匡結婚後一年半，實栗轉到一間家品公司的實務科，部門只有她一個女職員；而平匡亦轉職到一間更大規模的科技公司工作。原本夫妻生活非常安穩，二人安排好三餐和家務的責任，家中也井井有條。但是，實栗忽然發現懷孕7周，生活就被小生命打亂了。

身體不適

第一次懷孕的實栗在懷孕初期面對嗜睡和強烈的孕吐，聞到白飯的香氣便立即作嘔，甚至要抱住嘔吐盆睡覺。幸好，有育有一女的好朋友為她製作健康果凍，又帶來酸味的食物，又提及「孕婦愛吃奇怪的食物」，不知你們又是不是呢？

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到了後期，胎兒長大到壓住媽媽的內臟，令實栗面對腳抽筋、噁心、胃灼熱、尿頻和尿滲，平匡上班後，只有實栗一人在家面對種種不適，令實栗感到非常困擾，揚言下輩子要研究如何讓男人生育。

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內心不安

在得知懷孕時，由於平匡的反應較冷淡，而且也沒有明確表達自己的喜悅，不禁令實栗擔心是不是只有自己期待這個寶寶，擔心一切只是自己一廂情願。在平匡說出要當她的後盾時，她忍不住反駁：「不是我們一起學習成為父母嗎？」

實栗也找了好朋友傾訴，彷彿男人對妻子懷孕只有金錢和實際的考慮。

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情緒不穩

孕婦受到內分泌失調的影響，對外界的情緒特別敏感，很容易大喜大悲。而實栗在懷孕期間，她的姨姨百合發現患上子宮癌，她卻因為孕吐無法到醫院陪聽報告，感到非常自責。另外，因為承受身體種種的不適，無法做好以往的家務，被丈夫平匡說了幾句後，夫妻也面臨了情緒大爆發，一起倒地痛哭。

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請產假或侍產假遭同事抱怨

由於實栗和平匡都是在職父母，需向公司請產假和侍產假，而實栗因為孕吐又無法上班。她在請假時，已受到同事質疑的目光；和其他部門同事聊天時，才知道女員工需要輪流排隊生小孩，才不會把工作都壓在僅有的員工身上。而平匡想請一個月侍產假，更受到項目組長質疑他請假又幫不上忙，向他不停抱怨。

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突然穿羊水、無痛分娩

原本選擇了無痛分娩的實栗和平匡，在預產期前一天在平靜地討論孩子名字的時候，啪的一聲羊水就突然穿了。BB總是來得不似預期，真的非常寫實呢！

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出生後面對新冠肺炎

相信很多去年的新生兒父母都有切身的體會：買不到口罩、清潔劑、搓手液，回家後不能立即摸BB，任何物品都要先消毒，一切都緊張兮兮。實栗也一樣擔心平匡回家會帶來細菌，每件事也小心翼翼。最後，平匡決定讓妻女回娘家暫住，以免接觸他帶回家的病毒細菌，後來因為封城，以至他和妻女未能見面。

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