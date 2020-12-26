親子好去處│推介本地三大郊外活動　行山野餐農場餵動物爬樹屋

新冠肺炎疫情仍未見曙光，即使疫苗已面世，但其安全問題仍存在疑慮，加上一波未波一波又起，病毒更出現變種，專家更指變種後的新冠肺炎傳播速度不但上升50%至70%，而且小朋友亦更容易受感染。由此可見，大家的外遊夢應遙遙無期，因此留在本港參與不同的郊外活動，是疫情下最好的家庭活動，不過要提提大家仍要注意社交距離及做好防疫措施。

行山

行山是最容易實行的活動之一，時常舉辦歷奇和行山活動的林永傑教練推介了九條難易度適中的路線，大部分的路段都是易行以及平整，不會太艱辛，而且景色優美。

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野餐

其實香港有不少公園有大草地可以讓大家野餐，大部分交通都十分方便，即使一家大細前往都不會太麻煩！

港島區野餐好去處：

+ 9 + 9 + 9

九龍區野餐好去處：

+ 9 + 9 + 9

新界及離島區野餐好去處：

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農莊

香港有不少農莊開放給大家前往，不但有種植場地可供小朋友親自嘗試耕種，亦有農場養育小動物，小朋友可以親自餵飼這些小動物。部分農莊更加有各式各樣的工作坊讓小朋友參與，家長可以和小朋友花一個下午親親大自然！

蝶豆花園有機農莊

有機薈低碳農莊菠蘿園

Nature's Harvest 清新地

樹屋田莊

假日農場

天水圍綠田園

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