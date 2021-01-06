親子好去處｜Peppa Pig音樂劇復活節上演　跟Peppa又唱又跳

去年受到疫情影響，小朋友幾乎每日都需要留在家中避疫，只能夠在家中解悶。最近人氣卡通角色Peppa Pig宣布將於今年復活節推出全新節目《Peppa Pig Live －Perfect Rainy Day》音樂劇，小粉絲必睇！

Peppa Pig今年復活節(2021年4月2日至4月3日)於九龍灣獻上全新節目《Peppa Pig Live －Perfect Rainy Day》音樂劇，演出共長一小時，小朋友可以與跟著Peppa Pig一起跳進泥巴！而且由即日起至2月3日購買門票更有早鳥優惠，千萬不要錯過。

《Peppa Pig Live －Perfect Rainy Day》音樂劇內容：

當Grandpa Pig和Granny Pig帶著他們至愛的鸚鵡Polly踏進Peppa的家時，一陣風暴突如其來。然後，Peppa的好朋友Rebecca和Suzy相繼到達Peppa的家，但是風雨並沒有停止，她們被困在屋內，沒有心情亦沒什麼可以玩，Peppa感到十分沉悶。Mummy Pig提議製作一個「 Rainy Day Play 」的節目，大家都十分努力，攜手合作，為這個節目作出不同的貢獻，力求完美。這個引人入勝的音樂劇圍繞著溫馨家庭、珍貴友情，繽紛色彩和歡樂。大家萬勿錯過這個充滿樂趣的音樂劇。

《Peppa Pig Live －Perfect Rainy Day》音樂劇

日期： 2021年4月3日（周六） - 2021年4月4日（周日）

時間：10:30、13:30、16:30、19:30

語言：英文

地點： 九龍灣國際展貿中心 匯星Star Hall

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