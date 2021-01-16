小孩沒戴口罩Uniqlo不許進入　事主放負評台政府回應後網上風向轉

新冠疫情在各國更加嚴峻，南非、英國變種病毒擴散，台灣也不敢掉以輕心，但日前有網友在「台南爆料公社」發文提及，弟媳帶着1歲兒子到UNIQLO消費，卻因小寶寶沒戴口罩被拒絕在外，他表示「嬰兒真的沒辦法戴口罩」很無奈，貼出其他顧客的相同遭遇與評論。

小孩戴不了口罩，你覺得店舖該否讓他們進入？

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樓主提及之前搭捷運也未受阻止，反倒是周遭乘客保持適當距離，遇到永康永大店UNIQLO員工如此對待，讓他「無言以對」，附上當時也被拒絕的夫妻一星評論，內文提及「現場服務態度差」、「WHO也規定五歲以下不強制戴口罩」，聽到被服務員講「就是有這樣的客人」覺得不被尊重。

其他一星評論也有人怒批「悶死（焗死）誰負責」、「小小孩沒戴口罩竟然直接mic問要不要罰款？？？？請問Uniqlo是很缺錢嗎？」引起網友熱論，對此台南市衛生局回應，根據秋冬防疫規定，不論年齡進入8大場所都要戴口罩，勸導不聽者可罰款，家長請避免帶無法戴口罩的幼孩出入人多場所。

官方發聲後，隨即就有大批網友到UNIQLO永大店Google地標刷五星「幫補血」，認為應該非常時期，防疫人人有責，紛紛寫下「有線上購物很難嗎？ 」、「支持店家做對的事」、「台灣就是有防疫老鼠屎！100%直持店家要求戴口罩的做法」、「挺店員」。

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