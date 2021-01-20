玩具藏菌｜男童玩沖涼玩具後雙眼紅腫發燒　細菌入眼險失明

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-01-20 17:30

小朋友洗澡時，洗頭水、沐浴露不慎入眼是常有的事，而這些化學成份的產品入眼竟還未算是最危險的事，美國一名２歲的男孩子，因洗澡被水噴入眼睛而險些致盲，當然這些水不是普通的水，而是來自浴室玩具！

玩具積水噴眼可致盲

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美國一名育有3名子女的媽媽Eden，分享了2歲兒子去年3月因浴室玩具而險盲的經歷。事件源於有一天男童於洗澡時因按壓浴室玩具，因而被玩具內的水噴入眼睛。當晚求醫後醫生亦只是處方了眼藥水。

翌日早上Eden發現兒子的雙眼的紅腫沒有好轉之餘，反而比之前腫了兩倍，眼白從虹膜和眼瞼之間鼓出來，且有發燒症狀，經醫生診斷後原來患上蜂窩性組織炎。醫生馬上為男童注射抗生素，但提醒較嚴重的一邊眼睛有機會失去視力。慶幸經過一星期治療後男童的視力沒有受影響，已可以出院。

黴菌難以清除

事後Eden發現分享，早知這類橡膠玩具會積水，即使每次使用後會把水擠出來，甚至每隔數星期便會用漂白水清潔，定時把玩具放在陽光下殺滅細菌，結果亦不能將玩具內的黴菌清除。

瑞士聯邦水生科學與技術研究所、美國伊利諾大學（University of Illinois） 的合作研究亦發現，常見浴室玩具，例如橡膠小黃鴨，其內部是微生物的溫床。每5個小黃鴨的樣本中，便有4個被驗出含有「退伍軍人桿菌」和「綠膿桿菌」，每平方厘米可藏有7,500萬個細菌。如小朋友將玩具內部的水直接擠到臉上，即有機會造成耳、眼睛感染，不慎喝入更可能造成腸胃感染。

家長應挑選高品質玩具

研究人員發現樣本的結果有很大差別，而關鍵是在於製作物料，因為不同品質的物料會影響滋生細菌的物質數量，從而影響小鴨肚中的水質。若果小鴨是由品質良好的有機聚合物製成，是可以防止細菌和真菌滋長的。所以家長也無須過份擔心，只需慎選玩具便可。現階段瑞士政府亦沒有提出收回同類商品的建議 。

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