兒童鼻敏感│推拿導師教家長6個步驟　有助紓緩小朋友敏感症狀

每逢天氣一轉，很多小朋友都會鼻敏感或氣管敏感發作，在新冠肺炎疫情仍然嚴峻情況下，家長也不想小朋友身體出任何狀況，但香港過敏性協會便指出香港可能每４個人中就有１個患鼻敏感。政府 ERB 註冊推拿導師劉翔以中國推拿學融合西方解剖學，開創獨特的小兒推拿手法，眼見疫情令很多家長無法帶小朋友出街，他更在網上將技巧教授家長，希望家長可在家中為小朋友進行推拿，紓緩鼻敏感症狀，健康過渡冬季。 攝影：黃舒慧

衛生署指出過敏性鼻炎，亦即鼻過敏或鼻敏感，是指眼、鼻、咽、喉等因對一些物質 (過敏原)敏感而引致有反應。徵狀包括打噴嚏、流鼻水、鼻塞、鼻子發癢、嗅覺遲鈍、鼻黏膜潰爛、鼻子發熱等，其他徵狀還有眼睛發癢、流眼水、濕疹、哮喘等。

政府 ERB 註冊推拿導師及 ILK Learning 小兒推拿導師劉翔認為香港有較多小朋友出現鼻敏感症狀，除了是空氣污染這個主要因素之外，個人體質也都是很大的關鍵，他說：「因為香港的環境細，小朋友沒有太大的活動空間走動、運動，造成體質較弱，如果家長可以多為小朋友進行推拿、針對穴位的按揉，改善血液循、增強抵抗力，便可以更有效抵抗環境對中的抗污染、塵埃、化學物、花粉等引致的敏感症狀。

由於疫情令不少家長無法帶孩子進行推拿，劉翔建議家長可在網上自學，他說：「家長可以為兩歲起的小朋友進行針對鼻敏感的穴位推拿，睡前進行可有助入睡，每次進行1-2分鐘，在疫情下可在網上學習，足不出戶便可學習丶亦可重覆觀看，一般只需三個月便可掌握小兒推拿要領及操作，能針對孩子體質及痛症在家為孩子施展推拿手法，讓孩子不再受病症困擾。」

點圖即睇小兒紓緩鼻敏感症狀的6個推拿步驟：

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