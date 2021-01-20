媽媽必學日常煮食貼士　用水都有學問　蒸蛋用溫水煲飯要呢個水溫

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-01-20 07:00

受到疫情影響，實施限聚令及餐廳晚上禁堂食，加上小朋友停課在家的時間多了，媽媽更常要在家煮飯，不過，很多人忽略了日常煮食的細節，單是煮食用的水原來大有學問，不同溫度煮出來的食物，可以有不同效果，媽媽們必學！

很多人都會煩惱應該用什麼溫度的水煮飯及煮麵，但原來用室溫水、凍水、熱水煮出來的食物，其口感都有不同。例如煲飯就應該用熱水、蒸水蛋則應該加溫水，這些冷知識未必很多人都懂得。

煮飯時的水溫都大有學問！（photoAC）

不同食材應該用咩溫度嘅水？按圖即睇：

+ 10 + 10 + 10

煲飯

用60℃熱水煲飯可以縮短蒸煮時間，並保護米中的營養。由於澱粉顆粒不溶於冷水，只有水溫在60℃以上，澱粉才會吸收水分膨脹、破裂，變成糊狀。

蒸水蛋

用約45℃ 溫開水蒸水蛋, 比用20℃凍開水，蒸出來的味道更好，用開水調和蛋液，蒸水蛋才光滑、細嫩及沒有雜質。水蛋用1：1.5的比例較佳，水愈少，蒸水蛋的質地愈硬。用大火煮滾水之後轉細火，才將蛋液上鍋蒸。

烚蛋

雞蛋熱水下鍋，蛋殼容易很容易破掉，如果蛋殼上有細菌，就可能趁虛而入，污染雞蛋。因此建議凍水水下鍋烚雞蛋。大家可以先將雞蛋洗乾凈，放在加入凍水的鍋內浸泡一分鐘，然後開細火，等待水滾後改用文火煮8分鐘即可。

蒸包

蒸包要用凍水，先放包點後再加熱升溫。這樣可使包點均勻受熱，蒸出來的包點亦會變得鬆軟可口。

煮麵

煮麵時不必等到完全水滾後才下鍋，其實只要水變熱即可下鍋，並在煮麵的過程中加入室溫水，讓麵條均勻受熱。另外，在起鍋時過冷河，可以讓麵條更加有口感。

解凍食物

很多人解凍會用暖水甚至熱水，希望能夠趕快讓雪藏食物升溫。但其實凍肉、凍蝦、豆腐等用熱水解凍會失去鮮味，肉質亦會變硬。因此，解凍用凍水最好。

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