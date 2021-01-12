絕世好姐離職　港媽網上PO文抒發掛念之情　網民：簡直中咗頭獎

日前有僱主在「外傭僱主必看新聞訊息」發文，表示對其外傭要返回印尼家鄉深感不捨，並上載照片及文字感激外傭過去四年來對女兒及家庭的付出，令她可以專心工作，此文一出即吸引大批網友點讚及留言羨慕樓主「中咗4年頭獎」，亦有網友分享自己也請得一個好幫手， Edge臨床心理學家楊健恩更會教大家與外僱既不失主僕關又可以互相尊重的相處方法。 (部分圖片由受訪者提供)

僱主Esther回覆記者時表示，由女兒10日開始，其印尼外傭Siti便來到她家照顧女兒及打理家頭細務，至今已經4年，現時印傭已回鄉與家人團聚，Esther說：「當初因為懷孕，所以要請姐姐幫手照顧將出世嘅BB，本來一切已在計劃之中，點知原先要請嘅姐姐，臨出visa時發現懷孕未能到港，當時我第1次請姐姐，還有個多月就是我預產期，我係見都冇見，in都冇in過，連佢幾多歲我都唔知情況下，又咩都唔識，膽博膽請咗Siti。」

感覺自己如中頭獎般幸運

Esther表示原先想請年紀較細的外傭，當接女傭入屋當天才知道女傭38歲，但因為女兒已經出世，自己又坐月當中，惟有接受，幸好看到女兒晴晴十分喜歡外傭，簡直想中獎。「她中文非常好，好錫我個女，煮食冇問題，很多事都自動自覺去做，我自己也沒有要求，只要她對我女好，攪得掂女兒就ok，之後我們感受到她對晴晴的愛是由心而發，我們真係可以放心交個家俾佢。」

眼見現時請外傭要求似乎愈來愈高，Esther坦言自己只付「市價」給外傭。「我呢個姐姐連買餸都幫我格價，佢來之前頭半年我會自己買餸，之後食咩煮咩佢都會諗好晒。佢更主動要求我比女兒與她同睡，因為佢見到我好早起身返工。」

回想起平時與外傭相處，Esther不捨之情也忍不住落淚地說：「我哋平時一齊食飯，試過大時大節，有親戚要Siti坐開食，最後我同佢一齊坐開食，因為我哋係一家人。」

女兒喊住話掛住姐姐

雖然Esther明白總有一日要與Siti分開，但看到自少跟Siti長大的女兒晴晴也難免心酸，女兒跟她說：「姐姐可以放假，但唔可以返印尼...唔俾姐姐返印尼呀，因為由女兒10日開始，當然有，姐姐走了之後，我個女晚晚瞓覺都發夢驚醒喊，喊住話掛住姐姐。」

相信不少遇到好外傭的家長都會遇到像Esther的情況，孩子在外傭離職時非常不捨，情緒難免波動，到底家長應該如何處理呢? Edge臨床心理學家楊健恩認為家庭是小朋友學習人際關係的第一個訓練場，如果父母處理與工人的關係得當，絕對能有助孩子建立正確的人際關係藍圖，對將來社交極大幫助。

點圖即睇與外傭相處之道:

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在職媽媽衝破心理關卡

楊健恩表示放產假時可以24小時照護小寶寶，到要回歸職場減少看顧寶寶的時間，媽媽要適應一段不安期，工作時擔心寶寶有沒有得到很好的照顧。這份擔心有時會促成愧疚感，覺得離家工作好像對不起小寶寶。她說:「美國有研究發現如果小寶寶有優質的日間照顧、在職媽媽和全職媽媽一樣可以與寶寶有緊密關係，媽媽上班並不影響小朋友的學習和成長。媽媽會選擇繼續工作，不一定要全為了寶寶。父母不作過度犠牲，寶寶更能輕鬆愉快成長。」

如果媽媽能放下這個心理包袱，便可以減少對外傭有不合理的期望。「外傭為了令家人有更好的生活而離家幾千里，要適應全新的文化和語言，與我們進入新職場是完全不同的體驗。要維持一個家的日常運作有龐大的工作量：家務清潔、買餸煮飯、料理孩子換片沖涼等等。如果媽媽作為僱主能與外傭建立互信關係，在工作指示及安排孩子事務便可得心應手。這個雙向的互信，可以由僱主開始做起：給予外傭充足的在職訓練，讓她有時間熟習新工作，當外傭感受到僱主的人道對待，更會信服工作指示。」

對於在職媽媽如果覺得外傭是一個可靠和可以信任的人，便可放心去上班，同時維持自己作為家庭的總管理員的角色，對家中大小事務瞭如指掌，在工餘時間亦能維繫與孩子的情感連結。建議在職媽媽在工餘時間盡量親力親為，放工幫小寶寶沖涼、負責餵食等增加親子互動。

楊健恩表示在街上見到很多媽媽犯了一個錯誤。「讓外傭用揹帶揹寶寶，自己則忙東忙西的準備雜事。其實用揹帶與寶寶如此貼近是一個黃金的情感連繫時機，如果媽媽擔心腰力不夠可事先配帶腰封及選擇卸力良好的揹帶，訓練外傭成為得力助手而不讓自己習慣靠邊站，這樣寶寶從小就學習到媽媽才是最親的人，將來外傭離開亦有安全島可回。」

尊重工人同時保持僱主身份

外傭的工作合約只列明硬件的工作內容，但以什麼態度與多少心機去照顧小孩可自由發揮。楊健恩說:「加上外傭的工作與居所在同一地方，工作與工餘的界線含糊，她們是我們的外傭還是家人？外傭這份工雖然有合約保障，但她們其實每一天都有可能被炒，僱主只需補回一個月薪金便各走各路。另一邊箱的僱主亦會有同樣擔心，外傭一辭職家庭運作便瓦解。這種既親密又不穩定的關係，可以令雙方互相猜度，有時甚至會逃避雙方的衝突，結果沒有處理最基本的關係界線問題。」

僱主媽媽可以善待外傭的同時設立清晰界線，其實作為外傭亦會覺得舒適，知道自己如何自處，幾時可以撒手不管。基本的工作指示清晰不含糊，初期甚至訂工作時間表讓外傭試行，其後定期討論工作內容以檢視是否符合家中各人需要。僱主將外傭塑造成家庭運作的得力助手，而同時不失僱主身份的威嚴。媽媽應避免與外傭分享自己的心事，讓她知道過多與工作無關的事情。如果外傭當了自己是僱主的朋友，當你對她的工作表現不滿時便很難糾正。

孩子未必能夠明言，但他們會觀察得到誰是話事人，誰的需要更被重視。尤其留意小朋友不要與外傭有過多的身體接觸，因為除了要教導孩子外傭與家人有分別，亦要令小朋友不要成為滿足外傭情感需要的慰藉。在我家，我們用以下方法令各人各安其位、界線清晰：

1. 外傭同桌食飯，以示她為家庭中重要的一部分；但她不可以坐在主席位，平時家中只有她和孩子時也不可坐主席位，讓孩子知道家中的長幼有序。

2. 教導孩子外傭是媽媽的助手，要尊重外傭，所以不容許孩子打駡外傭；孩子與外傭同是家庭內重要的一員。

3. 外傭有清晰的休息時間，休息期間即使孩子哭鬧，除非僱主特別要求，她可以不用參與；

4. 外傭可以擁抱但不可以親吻孩子，清楚的劃分可接受vs. 不可接受的親密界線。尤其對於男少主，更可避免孩子與成年女性有越界的親密

5. 建議以上規則逐條清晰的與外傭討論，讓她知道規則的訂立並不是出於媽媽妒忌她能與孩子長時間相處，而是幫助她與孩子建立健康而緊密的關係，同時令她不要投放過多感情在僱主一家，即使相隔兩地亦盡量與家鄉的家人維繫情感連結

與孩子坦白工人姐姐的工作性質

到孩子三歲左右開始自我意識成形，可以將外傭的家鄉、家庭狀況變成閒話家常的一部分，讓孩子知道外傭來自遠方，亦終會有一天回歸家鄉。到孩子上小學後，可能會因為發現外傭照顧自己是為了薪金。家長可以先了解孩子想法，再引導孩子明白即使外傭是受薪工作，她的愛錫亦可以是真心付出。

對於三歲以下的孩子，他們的思維比較簡單直接，亦未能明白外傭的工作性質這麼複雜的關係。所以家長更要落足時間與心思跟孩子建立不比外傭弱的情感連結，到外傭離去時可簡單解釋原因，及大量的肯定父母是家人，不會這樣離開。

接納孩子對外傭離去的哀傷

她認為無論孩子與外傭關係如何，一個曾經一起生活過長時間的人會離開，有不捨得的感覺是自然。以上方法如果持之以恆，孩子與外傭有健康與獨立的依附關係，即使外傭離開亦只會有正常過度期的哀傷。在孩子傷心時父母多陪伴、盡量維持家庭的日常運作、掛念時寫信或視象通話了解外傭的近況，都有助孩子慢慢適應新生活。

作為一個在職媽媽，體會親子育兒與工作令時間永遠不夠用。「明白媽媽在外工作忙碌了一天，回到家可能只想清靜一下沉澱自己，但孩子真正困身的就只有頭十年，如果媽媽能爭取與孩子相處時間，孩子自然會知道外傭與媽媽的分別，更可幫助孩子面對不同的家庭變化。」

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