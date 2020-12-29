新冠肺炎｜新增一個外地傳入印傭確診個案　僱主未見人先畀醫藥費

新冠肺炎第四波疫情持續，雖然確診數字稍有回落，但仍然未能掉以輕心！今日（29日）再有一宗新增印傭感染個案，為外地傳入個案，到本地接受檢測時確診。專家提醒，僱主在這個情況下需支付外傭的醫療費用，又指這時期若堅持僱用外地輸入的傭工，需要承擔更大風險！

今日（29日）新增53宗確診個案，其中3宗輸入個中有一名是從印尼抵港的外傭。她在12月11日到港，在銅鑼灣一間酒店檢疫，到24日完成隔離。在12月25日，她曾到旺角進行身體檢查，再到訪位於將軍澳富康花園一間僱傭中心，期間或者與一些外傭有接觸，同日入住青衣永倫800酒店。直到27日，她到社區檢測中心進行檢測，其後確診，惟沒有病徵。

僱主需按合約支付醫療費用

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒表示，這個雖然是外地輸入個案，但按合約，僱主仍需要支付外傭的醫療費用。「雖然她來港前需要有72小時的陰性檢測報告，但可能是『假陰性』，或者是來港的過程、檢測的程序也可能受感染。」她又指，外傭來港後才被檢測出確診，嚴格來說更屬「因公受傷」，僱主需負上責任和費用。

以往很多僱主都喜歡聘請由外地初次到港的外傭，但容太提醒準僱主，這段時間堅持聘請由外地輸入的傭工，不但要支付其檢測費用、21天隔離費用、萬一染疫的醫療住院費用等，還要擔驚受怕外傭再復發，所承擔的風險比以往更高！「還未計她來港後可能害怕、對環境不滿等原因辭職，僱主又需要從頭付上一大筆費用！」她說，現時本地有一些斷約外傭，入境處容許她們在港1個月尋找新工作，僱主或者可以考慮聘用。

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