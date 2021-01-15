日本家品店Watts登陸沙田　貨品一律12元　嚴選6大媽媽必買精品

不少媽媽去日本旅行時都會花上半天時間逛當地的100円店，但受到疫情影響無法旅遊，一於在香港尋寶！日本有超過1,300間分店的人氣100円家品店「Watts」最近登陸沙田，近3,000款生活雜貨以$12發售，今次記者率先到現場為大家精選6大媽媽必買精品，媽媽們不要錯過！ （攝影：余嘉文）

日本有超過1,300間分店的人氣100円家品店「Watts」日前正式進駐沙田一田百貨，場內以$12發售大量生活雜貨，包括廚房用品、浴室用品、清潔收納產品、個人護理、文具及電子產品、飾品雜貨、DIY工具、嬰幼兒產品、園藝工具等。以下6件產品就最啱媽媽購買！

日本100円家品店Watts登陸沙田（攝影：余嘉文）

1. BB口水肩

場內有數款BB口水肩只售$12，款式非常可愛，無論男BB或者女BB都有適合的款式，媽媽必買呀！

BB口水肩 $12（攝影：余嘉文）

2. 玉子燒平底鍋

這款玉子燒平底鍋CP值極高，外面買便宜極都要約$50-$60，現在只需要$12就買到！

玉子燒平底鍋 $12（攝影：余嘉文）

3.顏色筆

疫情下小朋友留在家中最啱用畫畫來打發時間，場內有數款顏色筆發售，其中又以12色顏色筆最抵買。

顏色筆 $12（攝影：余嘉文）

4.BB 餐碗

這款3格BB 餐碗亦很好用，配上可愛的動物圖案，媽媽們一定要入手。

BB 餐碗 $12（攝影：余嘉文）

5.食物盒

場內有大量不同款式和大細的食物盒，記者最推薦這一款可入微波爐的膠食物盒，$12有2個，還有排氣孔，CP值極高。

食物盒 $12（攝影：余嘉文）

6.廁所清潔劑

疫情下人人關注家居衛生，這款廁所清潔劑可以清潔廁所坐廁內的細菌，簡單又方便。

廁所清潔劑 $12（攝影：余嘉文）

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