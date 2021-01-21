海洋公園水上樂園最快8月開幕　彩虹滑水梯倒水桶重點設施曝光

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-01-21 20:35

海洋公園早前透露透露未來會將山下園區改為免費開放，部分景點則逐項收費，同時會以外判形式批出部分設施經營權。而當中最受家長關注的便是暑假8至9月有機會開幕的水上樂園，目前暫定會由海洋公園自行營運，不會外判。

率先睇水上樂園設施

行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀早前就率先參觀水上樂園的工程進度，並上載部分建設圖片於社交網絡，披露最新進展，包括8條彩虹滑水天梯、人造滑浪池、大型室內玩水設施以及「威威水地帶」的倒水桶，相信是不少港人的集體回憶。

海洋公園2021新設施

+ 2 + 2 + 2

海洋公園不少機動遊戲設施即將退役，包括「摩天巨輪」、「瘋狂過山車」、「極速之旅」跳樓機、「飛天鞦韆」、「滑浪飛船」等，預計將於2至3年內退役。同時，該位址會考慮以投標方式，邀請世界各地或本港的營運者進駐，以提供更多元化的機動遊戲設施，公園從中可收取某個百比分的收益，從而提高公園整體收入

+ 2 + 2 + 2

▼部分將「退役」機動遊戲▼

+ 4 + 4 + 4

海洋劇取消 未來入場或免費

為配合保育角色及回應不同持份者的意見，引起動保人士批評的「海洋劇場」海豚表演亦會取消，但實際日子暫未確定，屆時將會改為多用途表演場地，料可容納3,000人。

海洋公園早前在記者會中公布海洋公園的改革方案，包括將部分園區免費開放，引入商戶進駐，機動遊戲則逐一收費。山下園區日後港鐵出口至深水灣海邊，會成免費入場零售餐飲消閒地區，並由不同伙伴營運；山上園區會收費，並設新閘口，設吊車站，山上按景點收費，而舊設施需要退休，將引入第三者夥伴經營，核心主題區有動物展品及少量機動遊戲，公園自己營運下去。

▼海洋公園海洋劇場海豚表演▼

立即參加挑戰：【饑饉30】與饑饉之星 同助孩子面對天災與飢餓

相關文章：香港樂高探索中心率先入場玩 全場3萬平方呎玩盡10個主題園區

1. 樂高賽車場

+ 15 + 15 + 15

2. 地震測試區