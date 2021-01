車廂電梯扶手易播毒更有糞便等殘留物　小朋友觸摸後要咁做⋯

撰文: 李紫銘 最後更新日期: 2021-01-21 07:00

新冠肺炎爆發至今已一年有多,不少人已習慣了疫情下的生活,開始如常外出行動,但即使如此,防疫意識仍不能下降,尤其是乘搭公共交通公具時,扶手便是一個容易散播病菌的地方。

病菌潛藏其中 扶手有糞便、尿液等分泌物

相信大家也有目睹過有人上廁所後徑直離開或者用手去掩口咳嗽的情境,當一雙雙上述充斥惡菌的手使用扶手後,會留下甚麼結果大家可想而知。亞利桑那大學環境微生物學教授Charles Gerba的研究發現曾在電梯扶手發現大腸桿菌、糞便、血液、尿液和人體組織分泌物,雖然研究地點是加拿大,但重點是帶出扶手的危險是超乎大家想像。

本港扶手現抗藥性細菌 只依靠人手清潔

再直接一點,看看本地的研究,情況更為誇張!前年香港大學研究發現,在8條港鐵線採集列車車廂扶手的細菌樣本當中,竟有抗生素四環素及萬古黴素的抗藥性,而這兩種抗生素主要應用於豬場飼料。而香港高鐵的開通,令中港人流接觸更頻密,當中不少內地人士是由其他省份轉乘高鐵來港。

而高鐵途經的廣州,當地的地鐵系統衛生情況三年前已有廣東藥學院驗出超級細菌,團隊在自動扶手電梯、扶手、座椅、售票機等抽查320個樣本,結果逾六成含有耐藥的葡萄球菌,有8個更含有超級細菌。

而本港目前無論是車廂扶手或者是車站內電梯的扶手,多為人手清潔加上載客量之龐大,細菌可說是避無可避,捉過扶手後,單用紙巾抹手有用嗎?消毒搓手液又是否有效殺菌 ?

按圖即睇新冠肺毒存活在16種物品表面的時間:

宜帶備消毒搓手液或濕紙巾

普通科蔣醫生認為,上述研究的結果並不意外,扶手發現大腸桿菌、糞便、血液、尿液、人體組織分泌物甚至各種細菌確實是會發生的事。有部分市民或者用扶手過後,未能馬上找到地方洗手,而用普通包裝紙巾擦拭雙手令自己感覺上安心,其實效用不大!最好的做法是使用扶手過後,切記提醒小朋友不要將手放入口,及觸摸眼耳口鼻,並隨身攜帶一小瓶免沖洗消毒液或消毒濕紙巾,為自己及小朋友清潔雙手,回家後要立即洗手,般來說,這些消毒產品已可消除90%~98%細菌!

酒精濃度愈高愈有效殺菌?

美國食品及藥物管理局和世界衞生組織認為,濃度在60-80%的酒精溶液最有效殺菌,濃度太高會適得其反。酒精的抗微生物能力可歸因於其使蛋白質失去自然屬性的能力。更高的濃度不太有效,因為使蛋白質失去自然屬性在沒有水的情況下不容易的。

