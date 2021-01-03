在街見到小孩吵罵就起無名火？　6個情景為人父母後心態就會變

孩子的出生，為生活帶來劇變，很多人的人生觀念也從此改變！連人生勝利組、黃金單身漢佐治古尼也成為會幫小孩剪頭髮、跟兒子玩無聊問答的奶爸。妞編輯今天整理了親身經歷的「當媽前vs當媽後」打臉行徑。不曉得你的臉是不是也跟妞編輯一樣，腫腫的？

6種「當媽前vs當媽後」的反差心態你經歷過嗎？（點擊了解）：

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1. 遇見路邊哭鬧的小孩

當媽前：遇見哭鬧的嬰兒或小孩，心裏只會覺得家長不會教，怎麼會放任孩子這樣哭鬧？心裏想着要是我以後當媽媽，一定一巴掌打下去！

當媽後：育兒哪是件容易的事？你以為小孩像機器一樣，有個開關能開關機？叫他閉嘴就閉嘴？打也不行、罵也不行、哄也不行，怎麼做都會有人嫌（家暴、溺愛小孩）。

因此，在自己當媽後，遇見有小朋友在公共空間哭鬧，心裏只有感同身受和同情，如果自己能幫得上忙，一定會義不容辭上前協助、關心。有時候面對哭鬧的小孩，當事者媽媽一定是心力交瘁，非常需要人幫助的啊～

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2. 小孩要生幾個？

當媽前：很多人在婚前打定主意不生小孩，決心要過着自給自足的自由生活；又或是愛小孩愛到想生一個籃球隊、足球隊。

當媽後：很多堅決不生小孩的女性，如果運氣好生到一個天使寶寶，大多都會有「再生一胎」的念頭，因為自己的小孩怎麼看怎麼可愛，不然就是擔心大寶一個人孤單，為了給大寶一個玩伴，想要再生一胎。

想生一打的父母們可能在新生兒階段就被嚇到：沒日沒夜的餵奶、換尿片，睡眠不足的生活就跟地獄一樣。因此生一胎就封肚、結紮的也大有人在。甚麼足球隊、籃球隊？等小孩長大跟朋友組隊就好啦～

3.曬娃洗版

當媽前：看到親朋好友每天洗版曬娃、紀錄雞毛蒜皮的小事，只想封鎖他，心裏還在不屑：「大驚小怪！」

當媽後：孩子的進步每天肉眼可見，媽媽只想當《楚門的世界》的製作人，在孩子身邊架一台攝影機，無時無刻紀錄寶貝的成長，然後分享給所有人，炫耀：「你看我家小孩好可愛、好聰明。」（而且不允許任何反對、批評的意見）

4. 職場觀

當媽前：以前總對家庭主婦的生活有美好憧憬：在家穿美美的做家務、顧小孩，煮好晚餐等老公回家一起吃；又或是有個女強人的夢，覺得自己一定不可能為了小孩辭職在家，犧牲自己光明美好的未來！殊不知……

當媽後：世事難預料。家庭主婦的生活完全不像婚前所想的從容優雅！（除非你是貴婦）除了每日狼狽地在家務、哭鬧的嫩嬰間周旋，最難的是沒有經濟自主，偶爾想買個奢侈品還要老公點頭同意，施捨零用錢給你。

又或是，心裏的女強人在生完小孩，看到嬰兒光滑、柔嫩的臉龐後瞬間瓦解，強烈的母愛只想每天跟嫩嬰窩在一起。 還有另一種情況則是生小孩後家庭的經濟狀況、或職場環境不允許，除了不能繼續做自己喜歡的工作以外，還得把孩子交給長輩、或是24小時褓姆，過着想見孩子卻見不到的生活。育兒、工作都無法兼顧。

5. 買小孩用品

當媽前：養小孩很貴。有很多新手爸媽在懷孕初期就到處搜刮恩典牌，想着能省多少就省多少；或是覺得小孩從小就要富着養，捨不得讓孩子用人家用過的二手衣、二手貨。

當媽後：事實總是跟想像的不一樣！原本想着要省錢的父母很有可能被滿滿的父愛、母愛淹沒，變成「花錢不手軟」的爸媽；而另一種想要富養小孩的爸媽，卻被育兒經費嚇到！尿布、奶粉、紗布衣、嬰兒床、替換的嬰兒被單、常失心瘋忍不住買下手的玩具……如果要全部買新的一年至少要花10幾萬！等積蓄快花光了才急着跟親友要恩典牌。

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6. 自由

當媽前：可能是受電視劇、電影影響太深，每個演員在育兒過程都總是如此的容光煥發、從容自在，日常生活、工作也不會因為有了小孩而改變！當媽前，我們總以為育兒也可以如此順利，想幹嘛就幹嘛，大不了帶着孩子一起出門不就好了？

當媽後：有了小孩，我們幾乎失去了自由！妞編輯指的不只是形而上的自由，不能出去玩、不能出門運動、不能看午夜場電影、不能隨時跟朋友聚餐；我們的心也有了牽掛，玩也不能好好的玩，反而時時刻刻催促着趕快回家，想着家裏的小傢伙會不會想媽媽！甚至做任何決定，吃的東西也都會考慮到小孩。我想，這就是妞編輯有了小孩後，臉被打最腫的觀念吧！

你有經歷過哪一種打臉行徑嗎？妞編輯可是以上6項通通都經歷過啊！（臉超腫）畢竟「父母對孩子」的愛實在是太過強烈、太難以想像，觀念會有180度的翻轉，也完全不奇怪啊～

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