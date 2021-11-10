全職照顧者壓力大、被照顧者自我形象低 家庭幸福低於全港平均數

香港家庭福利會（家福會）今日（10日）發表調查，以訪談形式收集了15個家庭的無酬主要照顧者，發現在家庭幸福、家庭健康方面，均低於2019年的全港調查平均數，而且屬於「偏低」水平。有部分照顧者更指，因時刻擔心需被照顧的家人狀況，而引致情緒崩緊及爆發，甚至不敢對未來有期望。攝：蘇煒然



家福會於2021年8至9月進行了調查，以聚焦小組及個別訪談的形式收集了15個家庭的無酬主要照顧者及被照顧者的回應。15個家庭分別有5個需照顧有特殊學習需要的兒童，有5個照顧因殘疾或病患而需要別人照顧日常生活的人士，以及5個需要別人照顧起居飲食的長者。

家福會今日發表針對全職照顧者家庭的幸福調查。

調查結果發現，照顧者經常時刻掛心家人的狀況，另要兼顧家務，令人應接不暇。有些照顧者也因為「唔想麻煩人」而導致壓力爆煲。是次結果顯示，這些家庭的「家庭幸福指數」只有5.22分，屬於「偏低」水平；而在「家庭健康」方面亦只有5.77分，也是「偏低」水平。兩者較該會2019年所做的全港家庭調查，分別取得6.23及6.99分的「一般」水平還要低。

而該會發現，被照顧者的自我形象也較低，認為自己「冇貢獻」，是家人的負累。

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調查中有5個家庭需全職照顧有sen的小朋友。（photo-ac）

社工建議4點改善現況

家福會高級經理註冊社工李夏儀指，很多時候主要照顧者都是獨力承擔照顧工作，又羞於求助，結果壓力如山大，情緒面臨崩潰。她建議4點改善。

1. 正面嘅家庭關係和氣氛都會支撐住照顧者的情緒。未遇到壓力前，可以盡量維繫一家人的關係，例如一齊外出遊覽、參加家庭休憩活動等。當遇到難關時，就有正能量一起面對。

2. 照顧是一家人的事，被照顧者也能回饋。在日常生活中可以多感恩對方的付出，化成一句說話、牽牽手等，讓對方感到關心和肯定。

3. 家人宜分工合作，各施所長，互相補位，主要照顧者亦能趁機回氣，不需要不放心交別人照顧而令自己壓力過大。

4. 社會應該增加更加暫託服務，舉辦活動和互助小組，讓這些家庭有紓發的窗口，也能有放鬆的時間，提升家庭的身心健康。

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