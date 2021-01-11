望住仔女流鼻涕老公竟覺治癒？　7個症狀恭喜老公患上老爸症候群

從前消遙自在，想做甚麼就做、想買甚麼就買；成為人父後，甚麼都要為家庭和孩子打算，不僅無法隨心所欲，連喜好都不自覺改變？別懷疑，恭喜患上「老爸症候群」！

成爲人父後，又發現喜好都不自覺改變了嗎？（點擊了解）：

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當老爸後，喜歡和接觸的東西差很大

原以為自己很成熟，完全做足了當父母的準備，一切都是這麼的水到渠成、順其自然，殊不知根本太天真！每一位爸媽，都是有了小孩之後才開始學習，甚麼是父母。

台灣兒科醫生徐嘉賢日前在Facebook專頁分享，最近突然驚覺，自己竟時常盯着收納小物的網站研究：「仔細想想，自從當了老爸之後，喜歡的和接觸的東西，都跟單身/還沒生小孩之前不一樣，確實變了好多。」

覺得自己好像變得奇怪，「老爸症候群」作祟

面對這個轉變，徐嘉賢醫師認為這就是「老爸症候群」，他表示前幾年很熱門的研究「當爸爸之後，對於腦部的改變」，發現腦部的神經傳導物質會改變，爸爸跟非爸爸的腦部活躍區域，是不一樣的。

「以前總覺得『真的有那麼神嗎？』但真的親身經歷過，才能夠理解。」而他也備註：「怎麼好像變得越來越奇怪呢？」以下是徐嘉賢醫師認為自己匪夷所思的「老爸症頭」！

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1. 追蹤育兒帳戶、健康講堂

雖然自己也是兒科醫師，但是面對自己孩子快要出生的時候，腦中真的還蠻一片空白的，發現兒科專科證書，是完全沒辦法幫我包尿片的。而在育兒實務上，跟學理/門診也有蠻大的出入和差別，且有時候沒辦法解決爸媽的痛點。那時候在Facebook上面，就開始追蹤黃瑽寧醫師和葉勝雄醫師的文章，也開啟了我整理資料、在網路上寫文章的路。

至於QQ Mei（編：台灣的育兒網誌作家），則是完全是為了滿足自己的購物慾和好奇心。意外收穫的是，透過手機螢幕觀察小QQ 到QDD，感覺是一段一起成長的旅程。

2. 喜歡看居家收納小物/方法

每個父母都知道，自從有了孩子之後，家裏的雜物就會變得很多。就算收好，沒幾個小時，又會被弄得很亂。我本來就對於收納就有一種很奇怪的偏執，自從有了小孩後變本加厲。舉凡看得到育兒用品、衣服、書本、雜物的收納都有興趣，但是執行力跟現實還是有差（笑）。

3. 看鼻涕出来會感到療癒

這個已經變成了一個怪癖，看到鼻涕/鼻屎出來的那一刻！真的有一種很奇怪的療癒感覺、好變態。有人看過履歷上面寫，「嗜好：看鼻涕被弄出來」嗎？（這跟看擠痘痘影片的道理應該一樣）

4. 看掃地機器人清污積有征服感

小孩吃早餐、弄到到處都是，只要地上有屑屑渣渣，剛好掃地機器人經過把它清理走的滿足感，有一種「我征服了你這個垃圾！」的奇妙勝利感！說着說着，覺得自己有點悲傷......

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5. 坐車時會不自覺哼兒歌

「被洗腦的蠻徹底的。」這個是本輪最不能接受的啊啊啊～也完全跟流行排行榜脫節，新的歌手名字，一個都不認識！

6. 陪孩子重看宮崎駿卡通N遍

對每一個主角的背景家族史、情節、壞蛋的下場倒背如流。在路上聽到宮崎駿的水晶音樂，就會立刻猜「這個是從哪一部電影出來的配樂？」小時候看過的宮崎駿電影，長大之後陪孩子一起看，也會有一種莫名的感動。

7. 假日老是想要去戶外走走

本來是一個城市長大的小孩，以前放假假日都只會想要我在家裏當宅男、或者去逛街，從來沒有想過要去郊外。但是自從有了孩子之後，就會想要帶他們去戶外走走。接觸一下大自然、看看動物，感受一下好山好水好空氣，變得好像很陽光般的類少年。

以上的徐嘉賢醫師「老爸症候群」，你中了幾個呢？相信爸爸們自有箇中滋味，而媽媽們想必也心有戚戚焉，有許多心得（苦水）可以分享吧！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：不自覺哼起兒歌、開始愛上收納小物...，讓爸爸們開始懷疑人生的「老爸症候群」，你也有嗎？】