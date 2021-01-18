海洋公園將轉型主打保育　水上樂園料夏季開幕　7機動遊戲將退役

海洋公園自1977年開幕後，可謂陪伴了不少港人的成長，自新冠肺炎爆發後，海洋公園更傳出財困消息，亦因此樂園近年來不斷有新設施及活動希望吸引更多本地遊客。 今日（18日）商務及經濟發展局局長邱騰華、海洋公園公司董事局主席劉鳴煒和旅遊事務專員黃智祖舉行記者會，講解海洋公園的未來發展路向，未來海洋公園將不再以主題樂園形式營運，以教育、保育為主，而2021年海洋公園更會推出3個新項目，包括水上樂園，但同時亦有合共7個機動遊戲設施，將於2至3年內退役。

水上樂園成焦點 ７大即將退役機動遊戲

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在2020年，海洋公園先後推出夜間燈光匯演「光影盛夜」以及帶來全新的動物展區「狐獴及象龜」，新一年將計劃推出全新的水上樂園冀暑假疫情許可後投入服務，而STEAM教育中心和富麗敦海洋公園酒店也會在今年落成。

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至於舊有機動設施，消息人士透露「摩天巨輪」、「瘋狂過山車」、「極速之旅」跳樓機、「飛天鞦韆」、「滑浪飛船」等因機件殘舊，將於2至3年內退役。同時，該位址會考慮以投標方式，邀請世界各地或本港的營運者進駐，以提供更多元化的機動遊戲設施，公園從中可收取某個百比分的收益，從而提高公園整體收入。

▼部分將「退役」機動遊戲▼

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海洋劇取消 未來入場或免費

為配合保育角色及回應不同持份者的意見，引起動保人士批評的「海洋劇場」海豚表演亦會取消，但實際日子暫未確定，屆時將會改為多用途表演場地，料可容納3,000人。

政府今午舉行海洋公園未來路向記者會中公布海洋公園的改革方案，包括將部分園區免費開放，引入商戶進駐，機動遊戲則逐一收費。山下園區日後港鐵出口至深水灣海邊，會成免費入場零售餐飲消閒地區，並由不同伙伴營運；山上園區會收費，並設新閘口，設吊車站，山上按景點收費，而舊設施需要退休，將引入第三者夥伴經營，核心主題區有動物展品及少量機動遊戲，公園自己營運下去。

▼海洋公園海洋劇場海豚表演▼

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