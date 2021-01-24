停課持續　五大範疇協助小朋友提前升小階段的準備 (上)｜譚鴻昌

撰文： 譚鴻昌 最後更新日期： 2021-01-24 09:00

根據Bronfenbrenner的生態系統理論，家庭與學校之間的互動與連結，直接影響小朋友的發展與適應新環境的能力。尤其是從幼稚園過渡到小學，小朋友需要在學習、情緒管理、社交能力及自理能力多方面經歷困難與挑戰，故此階段是所有教育階段衍銜接中最重要的。而成功過渡此階段的小朋友能有效掌握學習模式與規範，更能於小學階段有好表現。

但停課持續，家長卻對幫助小朋友過渡升小感到手足無措。確實，家庭並不能完全取替學校在此方面的功能，但卻可以在學習環境、心情、評估、社交關係及生活自理五大範疇協助小朋友提前升小階段的準備。

今次會先跟各位家長分享「學習環境」及「學習情緒」兩部分。

「學習環境」：

小朋友的書桌建議選用純色桌面，模仿學校書桌，同時可減少分心情況，另外，網課及做功課前，收拾書桌周圍的玩具及任何會讓小朋友分心的物件，事先教導如小朋友需要離開座位去洗手間，需要先問准才行動。

「學習情緒」：

先處理情緒，後處理事件，多聆聽小朋友感受，以用理心了解在學習及適應上的情緒變化，讓小朋友知道家長會一同尋找解決方法。家長應每天跟進、了解小朋友的學習情況、學習難。例如每天與小朋友傾談至少10分鐘，分享大家的感受。傾談時間可以在較輕鬆的時段，如飯後、網課後。過程中，分享當天做過的事情，並鼓勵小朋友說出感受，交流意見。

參考資料：教育局、Bronfenbrenner(1979)

作者：譚鴻昌（註冊社工及認證家長教練）

作者機構網站：https://www.dadsnetworkhk.org/

從事社福工作十餘年，有感香港社會對爸爸的服務及支援不足，故加入DADs Network工作，分享父職教養心得，及組織香港的爸爸、推動積極父職運動(Active Fathering)。

機構簡介：

香港父職服務機構DADs Network於2015年成立，志於推動積極父職(Active Fathering)及組織香港爸爸建立互助平台。機構於2016至今，與香港幼稚園及小學、社福機構舉行超過70場名為「與爸爸有個約會」的父職講座，提醒香港爸爸需要多參與孩子教養工作。當中95%參加者於活動後都表示願意花更多時間陪伴孩子成長，並承諾願意與孩子定期約會。機構會定期進行聚會，讓爸爸互相交流分享親職教養心得，組織全港首個純爸爸教養互助平台。

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