菲傭堅持外出除口罩聚會終確診　港媽：全家連3歲兒子都要隔離

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-01-26 22:55

第四波新冠肺炎疫情依然嚴峻，在政府收緊社交距離措施至今，每日仍有多宗確診個案，而最新疫情消息顯示藍田麗港城5座10名確診者中，最少有4名是外傭，當中3人是印傭、1人是菲傭，令僱主憂心又無奈。育有一名3歲兒子的港媽Joanne其菲傭性格愛玩，在疫情期間仍堅持外出，星期日早出晚歸後確診，而她現時一家三口正在隔離，令她十分無奈及擔心。

姐姐性格愛玩

Joanne回覆記者查詢時表示自己是全職媽媽，家中有丈夫及一名3歲兒子，現年29歲的菲傭來家工作一年多，工作表現一直不過不失，由於小朋友主力由Joanne照顧，外傭負責做家務為主，平時很少外出，防疫措施做足，她說：「我們都消毒酒精不離手，真的很小心，但因為姐姐爛玩、鍾意玩。我覺得這個疫情是防不勝防。」

一放星期日就出事

當疫情初來的時候，Joanne曾建議菲傭以薪金代替假期，但兩星期後，其菲傭又蠢蠢欲動要放假，她說：「可能她知道菲律賓封關後返菲無望，又想出去玩，於是讓她放平日或者星期六，她都很自律，七時多便回來，於是當獎賞，讓她如願放星期日，怎知放了第二個星期日就出事。」

與5個菲傭除罩飯聚

在剛過去的星期日，Joanne的菲傭跟五位菲藉朋友一起聚會並且除口罩食飯，直到星期三開始感到不適，星期四更向Joanne說不能工作，於是Joanne帶她去睇私家醫生，發現外傭已發高燒至39度。「我們轉到伊利沙伯醫院檢查，醫生檢查時說還照到她「肺清」，以為是感冒，於是我們回家等報告，第二日已收到衛生署打電話來說菲傭初步確診，最後她被安排去亞博，而我們到酒店隔離。」

另5名菲傭被查最終反面

「由於衛生署要追查密切接觸者，個5個姐姐被查問，又要做檢測，於是不斷打電話來鬧我的姐姐，最後更Block手機號碼，佢有一直同我道歉，但要來的事始終來，我都覺得很無奈。」Joanne說。

希望兒子堅持得住

現時Joanne一家被衛生署安排在檢疫酒店隔離，要在14日內進行三次檢測並結果呈陰性才可離開酒店。而最令Joanne擔心身邊親友，她說：「單是的我老公公司就有最少十幾二十個同事，另外因為我們曾到親友家中聚會，當中有80歲老人家，全部見過面的都要家居隔離。小朋友到今日都仲ok，來時我說是露營，早上小朋友要上Zoom課程，之後同爸爸做運動，酒店房有三張床，有一個空間可以郁動，但平時小朋友都會到公園踩單車，希望他不會覺得悶。」

政府應採取行動

外傭僱主關注組召集人徐曉彤認為外傭放假的最大問題是沒有做好防禦措施，她說:「我同意政府在執法上要加大力度，如果經勸告下，他們仍維持原狀，真是要採取行動!出街不是問題，但無做好防禦措施就是問題！」

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