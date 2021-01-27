誠品8千呎新店登陸屯門　引入東京文具　打造超採光彩虹兒童館

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-01-27 17:30

台灣誠品書店疫市擴張，正式進駐屯門！佔地逾8,000呎的第6間分店昨日（26日）登陸V vity，內設誠品兒童書館，提供各式兒童讀物及益智教具，並首次引入東京文具品牌，家長又多一個聚腳點！ 攝影：鄧煥儀

按圖即睇兒童館：

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超採光兒童館 營造愜意閱讀角落

誠品書店去年4月於屯門V city開設「期間限定店」，先試區內水溫，12月便傳出消息，誠品將承接結業的GAP，在同一舖位開設新分店。新店昨日正式開業，佔地逾8,000呎，設綜合書區、誠品風格文具館及誠品兒童館，總藏書量達43,000冊。綜合書區設全長近35米的閱讀長廊，末端連接兒童館，設超過20米闊的落地大玻璃天然採光，營造出愜意的閱讀環境。

兒童館的空間設計揉合光影美學，模仿鐵軌火車，配合彩色小窗，吸引孩子在店內閱讀。館內提供約6,000種兒童讀物，適合六至十二歲孩子，以及近1,000款益智玩教具。書店特別挑選多本「生命教育」及「情緒發展」類別的讀物，讓家長從小教導孩子學習如何面對自己的情緒，拉近親子間的距離。新店現有限定《打開這扇窗，世界從此不一樣》主題展，除了不可折商品，參展書籍2本或以上85折。

按圖即睇文具館：

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文具館引入東京文具

新店的風格文具館首次引入東京文具及事務用品品牌Delfonic，其以極簡美感搭配高度實用性見稱，備有方便攜帶的收納袋、捲式筆袋及記事本。另外，文具館現設期間限定禮品角，首次引入日本品牌Hario的產品，其是日本唯一擁有工廠的耐熱玻璃製造商，利用耐熱玻璃的特性及玻璃加工技術，製作虹吸式咖啡壺和咖啡手沖壺。文具館內亦設生活用品專櫃，提供食物盒、可重用食物袋、暖水壺等。

按圖即睇零食及賀年禮品：

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賀年禮品9折優惠

「誠品知味」專櫃則提供設本地及台灣特色食品，如堅果醬、菜脯餅、炸醬麵等。農曆新年臨近，新店特設賀年禮品專區，包羅賀年食品、揮春及利是封。除了不可折貨品，大部分現提供9折優惠。

此外，新店現提供開張優惠，由即日至1月31日（日），單筆折實消費滿HK$300，即可獲贈HK$100現金券。凡購買兒童讀物或玩教具商品滿HK$200，即可獲贈hellorabbit & fox notebook乙本。

按圖瀏覽新店設計：

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