Lucy媽媽IG貼「麻甩」公主相竟被檢舉　原因竟然係咁…

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李璨琛囡囡李元元（Lucy）是非常受歡迎的星二代，媽媽經常分享元元的搞笑照片。日前Lucy媽媽分享一張Lucy和朋友穿著公主裙的照片，只見照片中Lucy坐得非常麻甩，媽媽還搞笑配上「着公主衫嘅肥佬」。照片引起一眾網民熱烈討論，表示是「Lu公主的獨特形象」。怎料照片貼出不足4小時就被檢舉，原因竟然是這樣？

李璨琛囡囡李元元（Lucy）最近經常穿著公主裙，日前Lucy媽媽分享一張Lucy和朋友穿著公主裙的照片，只見朋友穿著公主裙坐得非常端莊，但Lucy卻攤坐在梳化上，非常「麻甩」。媽媽還還搞笑配上「真公主VS着公主衫嘅肥佬」。

李元元（Lucy）這張照片被人檢舉（ig：lucy.is.good）

IG貼女兒公主相竟被檢舉

不過，照片發佈不足4小時就被檢舉，Lucy媽媽貼出被檢舉的內容，竟然是因為「 bullying or harassment」（欺凌或騷擾）！事件引起網民討論，表示「係咪阿lu檢舉你」、「可能有正義魔人唔知道你係lu老母所以走去檢舉你」、「IG唔俾老母笑自己個女」，而Lucy媽媽亦都表示「乜真係咁嚴重咩😆」。

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