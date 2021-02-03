教育局公布農曆年假後可三分一學生回校　 教職員每兩周檢測一次

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-02-03 21:12

有消息指，教育局昨（2日）與中小學代表開會討論農曆年假後的放寬復課安排，今日（3日）晚上，教育局公布農曆年假期後會由最多全校六分一學生回校提升至最多三分一，以及安排教職員每兩星期進行檢測。

強制檢測意見不一

教育局指根據衞生專家的意見，除了學校現時已實施的防疫措施外，病毒檢測也是防疫抗疫的關鍵，學校教職員全面和定期進行病毒檢測，可以加強預防病毒感染、對全校師生作出保護，亦減低病毒傳播的風險。「我們認為如有學校能安排全校教職員定期每兩星期進行病毒檢測，這些學校有條件全校恢復半天面授課堂，他們需在全校復課前十四天內進行及完成檢測，並向教育局申請。」教育局將於日內發信給學校通知相關細節安排。

天主教領島學校校長李安迪表示，目前衛生署也有安排非強制性檢測給教職員，校方都鼓勵同事們參與，但始終一所學校最多的是學生，相信該措施或會有成效，但覆蓋率有限。

香港直接資助學校議會主席陳狄安亦收到有關教職員需檢測的消息，他指該措施若能盡快令學生恢復面授，相信校方會盡力配合。

2020年有關新冠肺炎之停課安排：

+ 3 + 3 + 3

校方料安排高年級優先面授

農曆新年假後教育局擬由最多允許全校六分一學生回校提升至最多三分一，天主教領島學校校長李安迪指若然最終落實，會優先安排小六學生面授及完成其呈分考試，然後會到五年級，而第三次序的則是小一，因為他們近乎完全沒有上學的日子，要盡早適應。

將軍澳循道衛理小學林德育校長亦有類似看法，校方初步的想法是小六優先安排回校再加其中一級，小六回校是要準備他們的呈分試，並同時希望各級別都有機會回校一天，適應校園的生活。

香港港青基信書院陳狄安校長則會考慮優先安排中五及中六學生回校面授，因他們需要為文憑試作準備。

2020全年面授日統計：

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