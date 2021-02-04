Soda Mall荃灣店開幕推介媽媽必買8大商品　小朋友必玩可樂沙冰機

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一站式健康超市百貨Soda Mall（首達百貨）第五間分店早前於荃灣如心廣場開幕，店鋪總面積佔地近 6,000 呎，分為兩大區：精品超市及生活百貨。場內更加引入「全港首批」好玩可口可樂沙冰機 ”Supercooler”，可以極速將汽水製成沙冰，小朋友必玩！而最抵買必數日本士多啤梨，只需要$138就有2包，另外場內亦有大量凍肉，最啱媽媽買餸！

九龍建業旗下一站式健康超市百貨品牌─Soda Mall（首達百貨）第五間分店，座落於如心廣場一期二樓。主打健康的Soda Mall 從世界各地及本地搜羅多款健康食材，媽媽們一定揀得啱。

Soda Mall首達百貨第五間分店，座落於荃灣如心廣場一期二樓。（余嘉文攝）

按圖即睇記者精選8大必買商品：

除了精品超市，場內更加引入「全港首批」好玩可口可樂沙冰機 ”Supercooler”，可以極速將汽水製成沙冰，只需購買指定膠樽裝汽水（$8.2/支 或$24.5／4支），便可極速將汽水製成沙冰，小朋友必玩！

另外場內更有生活百貨，分為香港市集 o2o、年花市集及$12 日系家品專區，按圖即睇場內更多抵買商品：

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