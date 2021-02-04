教職員定期每兩周檢測可全校恢復半天面授　楊潤雄：非向學校施壓

撰文： 李紫銘 王淑君 最後更新日期： 2021-02-04 14:30

教育局長楊潤雄今早（4日）在記者會上交代了有關復課的安排，當中最受關注的是全校教職員若每兩星期進行病毒檢測，可考慮讓這些學校較早全校恢復半天面授課堂，學校在全校復課前十四天內進行及完成檢測，並向教育局申請。有校長認為，教職員檢測不應與復課條件掛勾，應以全港疫情控制和學生健康作優先考慮，暫時亦未收到教育局正式通知細節和安排，暫時只考慮三分一學生復課事宜的安排。

楊潤雄：非向學校施壓

楊潤雄昨日（3日）與學校議會及校長會代表會面後，表示所有學校（包括中小學、特殊學校、幼稚園及補習社），在學校農曆新年假期後可按校本需要安排更多學生回校，數目增加至不多於全校人數的三分一，上課時間仍以半天為限。若教職員定期每兩星期進行病毒檢測，教育局會考慮讓這些學校較早全校恢復半天面授課堂。

楊潤雄強調，這並非考慮復課的必要條件，不希望為任何人構成壓力，亦不想令校長感到有壓力而強制教師做檢測。

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對於此安排，天主教領島學校校長李安迪表示，校方會與全體教職員開會尋求共識，以學生群性生活發展利益為前提，讓學校能彈性安排超過三分一同學於農曆年假後回校面授，而即使檢測後教育局允許全校回校半天面授，校方都會自行安排分批復課。

校長：檢測和復課條件不應掛勾

佛教林金殿紀念小學校長吳永雄認為，教職員檢測和復課條件不應單一掛勾，政策暫時存有很多未知因素。「假如教職員100%通過檢測，但社會疫情嚴重，確診數字很多，學校也不會容許學生全面復課。」他表示，學生和教師比例為9:1，教職員即使全體通過檢測，回校也許會被學生傳染，「教職員全體檢測，和全體學生回校能安全上課是沒有必然關係。如果全港確診數字變得零星，學校已有條件復課」。

因此，學校會視乎全港疫情發展，優先處理三分一學生回校上課的安排，目前將安排五、六年級率先回校。吳校長明白，早前復課多安排高年級學生回校，學生和家長想回校上課的期待是毋庸置疑。不過，教育局若實施教職員檢測作復課條件，他擔心區內家長會藉此比較和分化不同學校，「可能覺得某間沒有全體教職員檢測就是不負責任」。他認為，若教育局認為教職員檢測是必要，學校也會積極配合，惟盼各界對復課安排逐步思考。

將軍澳循道衛理小學林德育校長則優先處理三分之一學生回校的安排事宜，因疫情尚未穩定，會觀察農曆新年後的疫情狀況再考量檢測的安排。

通德學校校長黃偉立指，明白家長及老師對復課均十分期待，但為安全起見，學校會按疫情變化靈活應變，不急於全面復課。「我們暫時安排新年假期後讓五、六年級學生復課，一來他們年紀較大，比較自律，二來他們需預備升中，故有此安排。假若疫情反彈，屆時或會取消面授課堂。」

他指學校同時繼續提供網課讓未能回校學生在家學習。「對於教育局如斯安排，我相信他們有考慮不同學校的需求，如中學、私立及直資學校等，讓學校自行彈性安排。我校暫時不考慮全面復課。」他說。

幼稚園校長：會配合教育局對教師的檢測要求

國民學校漢師中英文幼稚園校長鄭啟然認為，幼稚園停止面授的日子長，很多家長和學生對復課也非常期待，若學生能健康地回校上課是最理想的做法。該校亦打算配合教育局對教師的檢測要求，正等待實行的細節再作安排，希望3月能讓學生回校學習。教育局現時提出三分一學生回校或全校學生回校的方案，他認為學校可按校本的情況決定，部分地區如離島的幼稚園學生不多，即使全部學生回校也不會大量人口密集，選擇全面復課的健康風險相信不會太高。

過去一年，學校對停止面授和復課安排亦有充分的經驗和準備，消毒、量體溫、填寫健康申報、減少接觸的課堂活動等亦會繼續堅持，他的學校也噴上消毒塗層，盡最大能力保障學生。雖然復課或者有機會改善部分幼稚園的經營狀況，但在經濟下行的影響下，鄭校長表示不感樂觀。

學界指應考慮寬鬆處理

香港資助小學校長會名譽主席梁兆棠亦分享了個人對新安排的看法，他認為教育局的想法是保障學生健康為前提，畢竟老師是接觸最多同學，同時也是課堂上說最多話的人，但他了解部分教職員或會因個人原因而抗拒檢測，亦擔心自己的個人決定影響學生復課，對此是否構成壓力就要視乎教職員自己的想法。

梁兆棠指他認為屆時如學校未有完成全校教職員檢測，在三分一同學回校面授後兩周內沒有出現大爆發或每日確診數字回落，教育局也可考慮寬鬆處理，讓全校回復半日面授。

2020年有關新冠肺炎之停課安排：

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2020全年面授日統計：

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