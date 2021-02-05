國安教育｜教育局向中小學發課程框架　初小要認識保護我們的人

撰文： 黃慧雯 最後更新日期： 2021-02-05 13:37

教育局昨日（4日）向全港學校發通告，公布國家安全教育課程框架，中小學涉及八大範疇。教育局局長楊潤雄今早（5日）出席電台節目時表示，初小需認識港區國安法相關罪名，並非要求詳細學習控罪的內容，而學校有責任讓學生了解「國家安全」。

按圖即睇《香港國家安全教育課程框架》八大範疇：

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楊潤雄表示，如學生帶有政治色彩飾物，在校內叫口號等，學校首要制止及教導學生，如涉港獨等違法行為，可先聯絡警民關係主任尋求協助，楊強調並非要拘捕學生而是要教導好學生，了解其背後的原因。

學校需設立國安教育工作小組

根據教育局《國家安全：學校具體措施》指引，教育局要求學校設立相關工作小組或委任專責人員，負責統籌和協調工作，以全校參與的模式制定和落實與維護國家安全及國家安全教育相關的措施，定期向學校管治機構匯報工作進展，國際學校及私立中小學及幼稚園除外。

私立學校德萃幼稚園部及小學部總校長朱子穎指：「本地無論資助或私立學校，也要參考本地教育課程指引，資助及官立學校會有較嚴謹監管，我們屬於私營，會參考教育局的指引，按校本需要、老師發展、學生情況及家長的睇法再作調整。」

昨日（4日）發出的通告以小學常識科、中學地理科和生物科為例，解釋有關國家安全教育在不同科目層面的學與教重點。教育局將陸續公布其他科目的國家安全教育課程框架。至於幼稚園，指引列明學校可協助幼兒認識香港是國家的一部分及作為中國人的身份，幫助他們初步認識國家及中華文化，從而培養國民身份的認同。

初小要認識保護我們的人

教育局《香港國家安全教育課程框架》涉及八個範疇，針對初小、高小、初中及高中訂立不同的內容，當中初小需要懂得唱國歌和遵守升國旗和奏國歌的禮儀，及認識保護我們的人(例如：警察、醫護和解放軍)等，而高小要加深對中華文化（例如傳統節日、習俗、禮儀）的認識，並明白愛護承傳中華文化 是國民應有的責任 。

至於中學方面，初中要了解國家優秀的文化傳統（例如物質、制度、精神等層面），而高中要明白立法保障國家安全的重要性，了解每名香港居民都有維護國家安全的責任， 及維護國家安全的目的是為了更好地保障權利及自由。

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