停課持續　五大範疇協助小朋友提前升小階段的準備 (下)｜譚鴻昌

撰文： 譚鴻昌 最後更新日期： 2021-02-06 21:00

上回跟各位家長分享如何協助小朋友提前升小準備的其中兩個範疇：「學習環境」及「學習情緒」。今次會分享另外的三個範疇：「自我評估」、「社交關係」及「生活自理」，如何透過在家練習為小朋友克服升小壓力。

有研究顯示，香港小學生不喜歡上課而導致壓力及焦慮的原因，主要是增加了考試及課堂表現等需要計分的事情，繼而對需要計分的科目產生恐懼。除此之外，由於幼稚園的同學沒有一齊升上同一小學，小朋友在開學時的情緒會較緊張。同時間，小學生活需要小朋友更高的自理能力，包括適應短暫的小息時間、正確地抄寫家課冊、如廁後清潔等。(黃敏，2017)

而小朋友能否建立自理能力的因素主要取決於家長能否給予充裕的時間、實踐的機會及提供適當的教導。

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自我評估

與小朋友訂立時間表，透過口頭鼓勵及讚賞以建立其自信心，家長訓練小朋友安排自己的工作及遊戲時間，最初可讓小朋友自訂完成工作的時間，培養其時間觀念及學習衡量時間足夠完成任務，家長亦可與小朋友討論工作和遊戲的時間安排，家長可先向小朋友了解其選擇的原因，繼而提供意見，最後，讓小朋友自行安排做功課和溫習的先後次序，一起製作屬於他的時間表。

社交關係

網上現時有很多適合不同年齡小朋友的興趣班及遊戲小組，讓小朋友參加不同類型活動，接觸不同年齡、個性及能力的小朋友。如能夠外出接觸，家長可配合日常生活環境場合，例如公園及家庭聚會等，帶領小朋友認識正在玩樂的小朋友，並一起進行集體遊戲。

生活自理

以日常生活外出為材，教導小朋友自行執拾用品，繼而讓他們按時間表收拾書包，其他自理能力包括如廁技巧、進食技巧(如硬的固體食物)及穿著技巧(如綁鞋帶及拉鍊)。

「學習環境」及「學習情緒」兩部分

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參考資料：教育局

作者：譚鴻昌（註冊社工及認證家長教練）

作者機構網站：https://www.dadsnetworkhk.org/

從事社福工作十餘年，有感香港社會對爸爸的服務及支援不足，故加入DADs Network工作，分享父職教養心得，及組織香港的爸爸、推動積極父職運動(Active Fathering)。

機構簡介：

香港父職服務機構DADs Network於2015年成立，志於推動積極父職(Active Fathering)及組織香港爸爸建立互助平台。機構於2016至今，與香港幼稚園及小學、社福機構舉行超過70場名為「與爸爸有個約會」的父職講座，提醒香港爸爸需要多參與孩子教養工作。當中95%參加者於活動後都表示願意花更多時間陪伴孩子成長，並承諾願意與孩子定期約會。機構會定期進行聚會，讓爸爸互相交流分享親職教養心得，組織全港首個純爸爸教養互助平台。