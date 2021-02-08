外傭廚藝了得炮製生日驚喜　媽媽分享相處之道：要視她為家人

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-02-08 07:00

香港不少家庭僱有外傭，以減輕在職父母的家庭負擔。惟網絡上常見僱主吐苦水，指與外傭相處時有磨擦。一位媽媽最近在社交平台群組貼出外傭的拿手小菜，又分享與外傭的相處日常，既會一起做運動，又會為囡囡紮辮扮靚，令人羨慕！她在接受訪問時表示，僱主與外傭相處要有良好溝通，雙方取得信任，互相關懷，能請到一位好外傭，更是一個家庭的福氣！

用心做好每件事

媽媽Christy分享，在聘用外傭前，她與丈夫跟其他僱主一樣，有著不同的掙扎和憂慮。「難接受屋企多個外人，怕阻礙自己嘅日常生活，亦聽過太多身邊朋友話工人差，但現實生活又必須有個幫手，協助照顧日常起居。」

她懷孕後，與丈夫達成共識，先由奶奶幫忙照顧小朋友至1歲半。「待小朋友成長，有表達能力時才聘用工人姐姐。最起碼如果不幸請咗位唔合格嘅工人姐姐，小朋友都有基本語言能力表達。」至今她先後聘用了兩位外傭，均是得力好助手。「兩任工人姐姐都令我好有安全感，衛生同安全意識達標，廚藝頂呱呱，無諗過我比中六合彩來得更加幸運。」

媽媽形容，外傭個性平和，開朗正面，又懂得觀人於微。「作為僱主嘅我，若要評價佢嘅工作態度，就相等於喺後勤工作，但提供前線服務質素。姐姐好識得待人接物，例如每次遞嘢俾我哋，都會雙手奉上，由此可見一個人嘅修養。佢會不斷求進步，用心做好每件事。有時唔喺自己工作範圍內，都會主動幫忙。人總會犯錯，當犯錯時，佢會檢討、反思、道歉。」

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預備驚喜被意外撞破

她不時在社交平台群組分享與外傭的相處日常，展示外傭了不起的廚藝。「佢剛嚟到嘅時候，每日會問我想煮咩餸，我會上YouTube搵菜式食譜，再提議佢點煮，互相交流煮餸技巧。日復日之後，佢每日下午時段就會諗好當晚菜式，然後上YouTube搵食譜，自己鑽研，我就全權交俾佢負責。最主要都係佢有心做呢份工，亦樂於入廚。」

而令她最深刻的，是外傭曾為她預備特別的生日驚喜。「工人姐姐趁我出街，諗住為我預備驚喜，製作印式生日蛋糕，點知我早咗返屋企，破壞咗佢安排俾我嘅驚喜，佢極之生氣，我亦係第一次見到有人會為呢啲事情而嬲，非常有趣！」

按圖即睇與外傭相處之道：

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助外傭樹立權威

談到外傭與孩子的相處，她表示，要小朋友接受一個陌生人，是需要點時間。「我囡囡4歲半，呢個階段係好需要有人陪玩，亦需要灌輸正確待人處事嘅態度。姐姐耐心跟隨我哋嘅教育方針，協助一齊照顧小朋友。佢好肯同小朋友玩，容易融入小朋友世界。」

與孩子相處融洽的另一竅門，是助外傭樹立權威。「我哋尊重姐姐，同時教育小朋友尊重姐姐。小朋友對姐姐冇禮貌時會制止，要向姐姐道歉，樹立姐姐喺小朋友面前嘅權威。姐姐會更有信心同小朋友獨處，更用心湊好小朋友。」

將心比心 互相包容了解

她直言，與外傭的關係是基於信任，入門時跟她溝通好要求的職責與期望，而外傭亦樂意配合。「我信任佢過往多年來累積嘅工作經驗，可以運用自己嘅方式去處理日常工作。佢哋放棄家人，千里迢迢來到異地，要花幾年時間喺陌生地方工作和生活，將心比心，視佢為異鄕嘅一家人，畀佢一個溫暖的家，感情自然慢慢深厚。大家主僕關係好，合作自然順暢。」要維持良好的主僕關係，亦要定清界線。「唔會有太多要求，始終佢哋薪金只有4千多元，係人唔係神，只要做好工作本份，已經足夠。有好表現，係僱主嘅額外收穫。」

與外傭同一屋簷下，她認為需要包容和了解。「有表現良好嘅外傭，同時要有容易相處嘅傭主，先可達到雙贏局面。人心肉做，關係係雙向嘅，溝通、包容、了解，每個家庭都可以共融和諧。人無完美，更何況工人姐姐係廉價勞工，遇著多才多藝，兼盡心盡力嘅工人姐姐，當然要讚！假若請咗唔合格嘅姐姐，同樣可以俾佢哋一個訓練機會，改善、進步，得益者一定係我哋僱主。請到一位好嘅工人姐姐，係一個家庭嘅福氣。」

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