成為人母之後的三大改變　最開心竟然係使錢？ ｜Ar Chu媽

撰文： 阿豬媽 最後更新日期： 2021-02-06 12:30

育有兩名小朋友的Ar Chu 媽，是一位80後在職媽媽，今次她便總結了一些自己成為人母後的大轉變，相信不少媽媽都會深感共嗚，這一切都是為了小朋友啊！

為人母前，最愛著高跟鞋；為人母後，則大部份時間都只會穿平底鞋了。不是因為不再貪靚，而是怕抱住兩隻豬時會跌倒令他們受傷。

為人母前，最愛每晚煲劇碌Facebook做gym;為人母後，每晚的活動便是陪兩隻寶貝豬伴讀哄睡加準備教材或學習。不是不再喜歡煲劇，而是有了兩隻豬後時間已是一件奢侈品，不能再白白浪費。

為人母前，最愛花費在買衫買鞋裝扮自己；為人母後，最愛買的已是兩隻寶貝豬的不同書籍及衣服。不是不再喜歡靚衫靚鞋，而是再不捨得花費於自己身上，只想將有限的金錢好好運用於他們身上。

相信這些為人母的前後轉變，很多媽媽都會有共鳴。畢竟子女是我們懷胎10月，冒著生命危險所生下的心頭肉。也許有些男人或未生過仔的人會覺得講得太誇張，但的確有些媽媽在懷孕及生產過程中經歷了驚心動魄的一幕。即便順利產子，亦是經歷了身體上的十級痛或開刀帶來的傷害，以及身體上的種種轉變。

正因為有過這些經歷，以及和子女於懷孕期間的一體相連， 大部份母親都會將子女放在第一位。縱使為人母後生活大不同，少了自己的me time、少了為自己扮靚或隨心所欲地購物，卻多了孩子歡樂的笑聲作陪伴、多了承擔起母親的責任後的充實感。現在不管多累，即使每晚都要2、3點才能睡，或半夜還會被哭鬧叫醒。只要朝早起身被兩隻寶貝豬一吻，或沖你一笑一個擁抱，所有的疲累感便會拋諸腦後。因為在這漫漫的育兒路上，兩隻寶貝豬便是我能量的泉源！也許我並不是100分媽媽，但我會盡力做兩隻寶貝豬心目中的完美媽媽👩‍👦‍👦

作者簡介：Ar Chu媽

一位80後在職媽媽， 雖然不能無時無刻陪伴baby豬，但亦希望可以做到陪伴baby的每一分鐘都係sweet and fruitful moments。

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