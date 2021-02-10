逃恥特別篇｜得悉老婆懷孕後竟沒感興奮？5個夫妻問題現實都常見

撰文： Niusnews妞新聞 最後更新日期： 2021-02-10 12:10

2014年開播的《僱傭妻子》（逃避雖可恥但有用）大獲好評，引起了一陣「逃避雖可恥但有用」的口號，在2021年的1月2日也有了特別篇的播出，延續平匡與實栗的孕期生活。裡面有5個片段讓妞編輯覺得非常貼切，像是老婆報喜時老公的反應不如預期，或是請產假所遇到的歧視……等等。或許可以透過劇中平匡的表現，猜猜自己的老公是不是也這樣想。

《僱傭妻子 特別篇》熱播，其中男女主角面對的懷孕夫妻問題也成熱話，點圖即看5個懷孕夫妻最常見的問題▼▼▼

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1.實栗懷孕後，平匡的反應超冷淡？

如果是意外懷孕、或本來沒打算生小孩，初次跟老公講懷孕的消息，老公的反應應該都跟平匡一樣冷淡吧？一點都不像電影、或別的網友在網路上分享的那樣——老公欣喜若狂、把老婆抱起來轉圈圈、喜極而泣。

沒有！老公的反應都是先呆一下，然後說要去冷靜冷靜，然後說：「該怎麼辦就怎麼辦！」如果你老公的反應也是如此，不妨參考一下實栗媽媽的解釋：「當初我第一次懷孕時，你爸爸的反應也很冷淡，應該是因為害怕大過興奮吧？」平匡後來也有解釋：「如果再有一次，我一定會好好表現出我的喜悅。」（但要有第二胎才有機會啊）

2.請育嬰假被刁難

儘管已經有產假、育嬰假、性別平等等相關法律，但還是有許多人在請產假、育嬰假時遇到不公平的對待。甚至對著當事人說出歧視性的言論，就像平匡的主管、實栗的同事一樣：「你請假了，那你份內的工作不就要由其他人分擔？」、「請假就是不負責任的表現。」

幸好有職場前輩沼田的出聲援助．才讓主管心服口服的准了平匡的假：「既然公司訂出了這樣的假，就代表員工可以使用；如果不是因為照顧小孩，而是因為生病或是有家人需要照顧呢？你還會有這種心態嗎？身為主管，就要有管理風險的覺悟，營造出『歡迎你隨時回來』的氛圍，讓請假的人可以安心的請假。這不就是身為主管的責任嗎？」

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3.平匡一直感覺不到胎動

老公會那麼慢才有當爸爸的自覺，很大一個原因是一直無法親身體驗胎動的感覺吧？就像是寶寶故意的一樣，只要爸爸的手一靠過來就不動了……次數久了爸爸也會感到沮喪。（胎動就是排擠爸爸的運動QQ）

不過平匡聽了婦幼店店員的話後，又馬上變得精神百倍、而且充滿幹勁：「不只是你而已，很多爸爸也跟你有同樣的經歷！寶寶好像能感應到是誰在摸他，所以爸爸要常常對著媽媽的肚子說話、撫摸，讓寶寶習慣你喔～」

4.懷孕過程好孤獨、和老公好像無話可說……

很多夫妻的爭執就是從這時候開始。不管是因為妻子賀爾蒙的改變、對小孩的教育想法、家事分配、產前請假多出來的工作交接……當兩人在乎的事情開始不一樣的時候，講話就會漸漸不投機、心的距離就會越來越遠。

百合也因此說：「這是正常的吧？不管是和誰再一起都會有孤單的感覺，即使是待在娘家也會有這種感覺，一個人、兩個人、還是一群人，都會有感到孤單的時候。但如果你能偶爾跟別人聊聊天、傾訴一下的話，應該就不會有這種孤單的感覺了。」反倒是男生卻很少有這種可以傾訴的對象，老婆如果心有餘力的話，還是要多多關懷老公的內心喔！

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5.請假休養的實栗看起來過很爽？

孕後期，實栗又開始不舒服了！相信很多媽媽都有經驗過—漏尿、恥骨痛、腰酸背痛、腳也痛、水腫……等等，在家休息的期間，也是什麼事都懶懶的不想做，讓家裡亂成一團。而平匡則是一肩扛起家裡所有的家務，包含公司給予的極大壓力。某一天，平匡爆炸了，對著妻子抱怨：「我看你都好好的，還有力氣吃泡麵、滑手機，為什麼不能稍微做一點家事呢？」

或許，不擅言詞的你不曉得要怎麼辯駁，因為老公看到的就是：老婆整天睡覺、看電視、耍廢，但實栗卻有條有理的解釋：「我是真的很不舒服，但也不能整天擺個臭臉給你看吧？我是看你回來了才想說有朝氣一點的對你打招呼；這碗泡麵也是我硬逼自己吃下去的。」看到這裡真的是心有戚戚焉啊……但家務的問題也隨著隔天實栗請了鐘點打掃阿姨後，問題就解決啦～（解救婚姻的打掃阿姨）

看完《僱傭妻子 特別篇》，妞編輯回想起自己懷孕時的種種，對老公當時有許多不體貼的舉止也釋懷了很多。如果你也有相同的困擾，也許可以從老公的角度看看事情的經過，或許他也有自己的壓力、或許他有自己的想法，而你們需要做的只是溝通而已。

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