懷孕期間可行房？臨盆做愛助順產？性治療師：心理狀態最重要

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-01-28 21:00

媽媽自懷孕，以至誕下孩子後，在性生活方面亦有不少迷思，甚至因而與伴侶產生磨擦。究竟懷孕期間可否行房？產後多久可恢復性生活？是次邀來資深性治療師何慕詩，為準媽媽拆解種種疑慮！

按圖了解懷孕期間可以行房嗎？

1.懷孕幾多個月才可行房？有什麼注意事項？

不少媽媽自從懷孕開始便不敢有性行為，怕影響胎兒。其實孕婦保持適當運動，可令身體裡裡外外的肌肉更強壯，更可支撐胎兒。另因為子宮為胎兒提供了非常好的保護，所以不需要太擔憂。只要做產檢的時候，醫生證實媽媽的身體健康，胎兒陀得穩陣，3個月後便可恢復性行為。

當然在性行為期間，要視乎胎兒的大小，去衡量用什麼姿勢，以及是否需要放輕動作。如果肚子相對地大，丈夫可採取不會壓住媽媽肚子的姿勢。例如男女雙方側身，如匙羹般，爸爸在媽媽後方嘗試進入，即Spooning（側入體位），減輕雙方心理壓力。只要過程中雙方舒服，也可互相溝通，探索其他姿勢。如過程感到不舒服，便不宜勉強。有需要的話，可諮詢醫生意見。即使身體沒大礙，也可減輕心理壓力。

2.臨盆前應否行房？

這點屬見仁見智。中國人的文化裡，覺得媽媽臨盆前「都係唔好做咁多」，怕影響身體或胎兒。但在西方社會，他們認為在臨盆前應該持續行房。只要是適量，對媽媽及胎兒也有正面影響。他們認為在性愛過程，若女士是繼續有高潮的話，子宮所感受到的收縮，可令媽媽更容易順產。惟不同人的身體有不同反應，衡量時宜先徵詢醫生意見。

按圖了解產後多久可恢復性生活？

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3.產後多久可重新有性行為？

開刀及順產也有不同準則。一個子宮在正常狀態下，重量大約50克。懷孕後，子宮大小可以倍數激增，並可增至1000克，因人而異。常言媽媽生產後，坐月階段是最為重要。從前醫學沒那麼發達，坐月只是4個星期，後來大家的了解加深，便發覺6至8星期是最為適合，可讓子宮由最大的狀態，慢慢收細，回復正常。如這段時間過分粗勞，有機會引致子宮鬆弛、下垂，甚至脫落。因此在坐月期間，甚或產後6至8星期，也不宜進行性行為，但夫婦間的愛撫行為則不受影響。

若是開刀產子，一方面粗略估計，子宮回復正常狀態需時6至8星期，另一方面，由於腹部皮層頗厚，若要開刀後的表面傷口及底層傷口完全修復，約需3個月時間。因此產後3個月，經醫生檢查後，若傷口復原良好，便可恢復性行為。

4.產後行房有什麼注意事項？

孩子出生後，父母要兼顧很多，或令他們承受巨大壓力。不能掉以輕心的，是除了生理狀態，媽媽的心理狀態亦很重要，包括在重新恢復性行為前，對自己傷口的復原進度是否有信心。即使順產，下體亦會有傷口，很多媽媽會暗地裡擔心，陰道口會否再次撕裂？開刀的話，雖則理論上，3個月後裡裡外外都已修復，但其實也會有心理壓力，擔心會否影響傷口。

另一要兼顧的，是媽媽在形象上的信心。媽媽生產後未及修身，身體「有啲鬆、有啲肥」，會覺得自己不如從前般性感、自信。曾有病人分享，一些爸爸認為是說笑的話，如「肥嘟嘟仲得意啦」，對她來說是十分難受。「原來他不察覺，這些說話會傷害到我。」因此，在這段時間，媽媽是更需要爸爸的支持，可與媽媽一起做運動，大家有個伴，可做得更積極、開心，避免增加媽媽的負面心理壓力。

當重新恢復性行為，亦建議由較輕的層次開始，不宜有太大衝撞，讓媽媽慢慢習慣，重拾信心，然後才進行刺激點、動作大點的玩意，一步一步回復從前日常的性生活。

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