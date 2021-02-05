鍾麗淇囡囡患罕見基因病　腦癇發作勿做錯呢件事　即學4招急救

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-02-05 07:00

鍾麗淇近年專注瑜伽教練工作，今年應邀擔任國際腦癇日「無癇共融大使」。10歲大女Isabella因罹患罕見基因病，偶爾會腦癇發作。她分享，起初囡囡病發時不懂如何應對，促使她自發鑽研相關資訊，並呼籲大眾正面認識腦癇症。「你眼中的『不正常』，是Isabella眼中的『正常』。正確認識別人的不一樣，共融就是最好的支持。」

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機構推免費有聲繪本 助孩子認識腦癇症

「國際腦癇日」定於每年二月第二個星期一，由國際腦癇局（IBE）和國際抗腦癇聯盟（ILAE）共同發起，旨在提高全球對腦癇症的認識和關注。腦癇症是香港頭號常見的兒童腦科病，在成年人當中，亦是第四常見的腦科病。每20人之中，便有1人於一生中有腦癇發作的徵狀。當一個人有兩次或以上的自發腦癇發作，會被診斷為腦癇症。香港目前沒有官方的腦癇症統計，按病發率估算，全港有7萬人患腦癇症。

今年「國際腦癇日」來到第四屆，並將定於2月8日。本港腦癇症關注組織，包括香港腦癇學會、香港協癇會、香港腦科基金會及香港腦癇基金會攜手策劃「你我都是二十分之一：認識腦癇 守望相助」公眾教育推廣活動，推出以腦癇症為題材的有聲兒童繪本《服務犬多多》，用服務犬多多的視角，訴說小主人軒仔作為腦癇症患者的經歷和需要。繪本可於網上免費下載，家長可陪同孩子認識腦癇症。

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誤把手指塞入囡囡口中 鍾麗淇：好彩未出牙

鍾麗淇今年應邀擔任國際腦癇日「無癇共融大使」，全因大女兒Isabella罹患罕見基因病，偶爾亦會腦癇發作。Isabella在六個月大時第一次腦癇發作，當時她正在發燒，雙腳有如踩單車的在抽筋。「當時我對處理患者發作有誤解，以為將手放入口中，可以避免她抽筋時弄傷舌頭。後來我才知道，把任何東西放入腦癇症發作的人的口中，都是不當的做法。幸好她還未出牙，沒有咬到我。」為了了解腦癇症，鍾麗淇自發鑽研相關資訊，得知腦癇發作也有很多不同形式。「不是人人都會全身抽搐、昏倒，有些人的發作表現輕微得旁人察覺不到。」

按圖即睇腦癇急救禁忌

不少人對腦癇症認識不足，當遇到患者病發，會不知所措，甚至因驚恐而不顧而去。鍾麗淇又分享，遇到患者腦癇發作，要有四招應對。「最重要保持冷靜，立即計時。患者可能眼珠會傾向一邊、停止呼吸、或四肢快速抽搐，可為他記錄發作時間和情況，有助醫護人員跟進；確保患者所處的環境安全；用衣物墊高患者頭頸，避免患者不自覺撞傷頭部，部分患者發作時可能會流口水，阻礙呼吸，可視乎情況，幫他側卧，以保持呼吸暢通；如三至五分鐘後，患者還未醒來或呼吸困難，立刻召喚救護車送院。」她又提醒大家糾正錯誤觀念，不要塞東西入腦癇發作的患者口中，亦不要試圖制止患者的肢體抽搐。

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快樂是女兒最佳治療

腦癇症患者需按時服藥，避免參與高風險活動，例如駕車。惟即使有腦癇症，亦不代表要限制個人生活和發展。對鍾麗淇來說，快樂地享受生活是對女兒的最佳治療。「我也沒有給Isabella設限，我帶她去玩過山車、打韆鞦，反而是身邊的親朋戚友擔心。事實上，Isabella玩得很開心，而且超級鍾意過山車呢。你眼中的『不正常』，是Isabella眼中的『正常』。正確認識別人的不一樣，共融就是最好的支持。」

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