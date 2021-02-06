年紀小小已懂吹牛誇讚自己？　了解孩子說謊5大因由開導子女焦慮

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-02-06 12:00

小孩6至8歲時，會因為多種發展上和情緒上的原因而說謊，例如有讓自己感到很重要的需求，或是希望不要傷到別人的感情。以下是小孩常見的謊言類別，他們說謊的原因，和大人可以採取的應對方法。 文：Shane Chen 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰

孩子常説些甚麼謊言？（按圖了解更多！）

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誇大事實或捏造故事

不論小孩看起來多成熟，他們仍可能會捏造一些故事。如果他們喜歡誇大或創造與事實不符的內容，可能代表小孩缺乏自信，需要有人給他一點鼓勵。他們也可能對要做好某件事感到壓力，或是覺得需要證明自己，讓特定小圈圈裏的人接受自己。

不管他們的故事背後有甚麼理由，重點是不要嘲笑這些自吹自擂的小孩，不然他們的自信會比之前更低。家長應該展現對小孩本身的讚賞，稱讚他們合理的成就。面對他們的謊言，如果可以，請轉移對話內容，或冷靜地告訴他你知道他們所說的並非事實，但即便如此，你依然愛他。如果他們在你面前對別人說謊，請不要當眾拆穿他們，待你們獨處時，再耐心地解釋你知道他剛剛說的不是事實就好了，才不會造成不愉快的後果。

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為了掩飾犯下的錯

小孩為了不受罰而說謊的情況，會讓父母陷入兩難的局面。如果你懲罰承認犯錯的小孩，他們以後會寧願說謊不坦白；但如果你不懲罰他們，他們的行為就不會改正；而如果做錯事的小孩說了謊被你懲罰時，情況可能變得更加複雜。面對這些問題，重點在於取得寬容和嚴懲間之間的平衡，家長可以採取以下方法解決：

- 保持冷靜，不要帶情緒，把這個事件視為教小孩誠實的機會教育。 - 注意小孩說謊的動機，而不是謊言本身。 - 解釋說謊為何不對，裁定合理且不會太過嚴重的處置，但別忘了告訴他們父母不管怎樣都還是愛他的。

懶得解釋貪圖方便

小孩知道，跟父母說他們想聽的話，可以降低摩擦。「功課都寫完了。」、「有，我刷牙了。」等，這些謊話看似無害，但最好不要讓小孩養成這種應付的習慣，不然他們會覺得不誠實也沒關係。你發現小孩在說這類的謊言時，要讓他們知道說謊不好，告訴他們誠實的重要，並提醒他們說謊可能帶來的後果。

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有時是善意的謊言

父母常對小孩很早學會社交性的謊言而感到驚訝，然而，善意的小謊有時可以避免讓人難堪，而且小孩懂得同理他人、不傷到別人也很重要。不過，家長需要確保小孩分得清善意的謊言和欺騙、惡意隱瞞之間的差別。

謊言可能是求救訊號

小孩可能會因為在學校或社交上被焦慮壓垮而說謊，雖然他們需要協助，但也可能不想讓父母對他們失望。如果你懷疑小孩因為上述的原因而有事瞞着你，你應該和小孩討論，鼓勵他們談談自己的焦慮，並考慮降低對小孩的期望，讓小孩在可控制的範圍內達到成就感，才能幫他們提升自信，減少說謊。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：小孩幹嘛騙我？謊言可能是求助或善意】