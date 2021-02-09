約3%中學表示會定期進行病毒檢測　憂自行前往檢測中心增感染風險

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-02-09 17:38

教育局早前宣布的農曆年假後的復課安排事件至今仍未平息，教育界仍希望局方能撒回有關全校教職員檢測來換取提早全面復課的安排。香港中學校長會於2月6日至8日，就農曆年假後的復課安排向本會會員蒐集資料，短短3日內收到338所中學回覆，當中只有9所中學表示會安排全校教職員定期進行病毒檢測，以讓全校恢復面授課堂，佔約3%。

檢測程序欠清晰 校方或先觀望

天主教領島學校校長李安迪表示，以往教育局一直有定期寄檢測瓶給教職員自願參與檢測，校方亦鼓勵教職員參與，本以為新措施下會有類似安排，方便校方處理及收集數據。目前校方為了學童健康著想，全校教職員也同意作檢測，但從目前已公布的消息來說，大機會是要教職員自行前往為社區檢測中心或使用免費派發的檢測樣本收集包，而校方認為要教職員自行前往社區檢測中心亦屬高風險，在未有進一步消息前會暫時「按兵不動」。

已有幼稚園公布參與定期檢測

教育局提出「額外選擇」措施後，目前已有不少學校表明會參與並已向家長發出通告，而迦南幼稚園便是其一，該幼稚園在今日（9日）發出電子通告，表明全校教職員將會每兩周自行參與檢測，讓小朋友盡快回復校園生活。

只有約３％中學會安排全校教職員定期進行病毒檢測

香港中學校長會於2月6日至8日，就農曆年假後的復課安排向作意向調查，短短3日內收到338所中學回覆，佔全港中學逾7成，因此十分具有參考價值。

當中94%中學表示農曆年假後，每日安排不多於全校三分之一學生回校。至於會安排全校教職員定期進行病毒檢測，以讓全校恢復面授課堂，共有9所中學，約3%；另外34%表示不會向教職員進行定期病毒檢測的意向調查，25%表示會進行意向調查，41%則未能確定。數據顯示教育界一面倒對新措施成效存疑，希望教育局不要以教職員是否檢測作為復課條件。

按圖即看校長們的意見：

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