農曆新年｜幼稚園生行虛擬年宵市場　小學生輪流回校行年宵寫揮春

撰文： 王淑君 最後更新日期： 2021-02-05 18:26

新冠肺炎第四波疫情的影響下，今年的年宵市場取消舉行，頓時令過年氣氛大減。有幼稚園暨小學校長認為，年宵是年幼學生重要的學習體驗，故在校舍舉行迷你年宵，小一學生首次參加，表現興奮，而幼稚園學生則透過視像會議參與，盡顯老師的設計心思。 攝影：黃舒慧

「去年疫情爆發關係，已沒有年宵，今年又沒有的話，年幼的幼稚園學生基本上沒有體驗過年宵花市。」為了讓小朋友體驗過年的「大事」，德萃幼稚園及小學部總校長朱子穎特意在漢師德萃學校舉行迷你年宵。

漢師德萃學校為學生一連兩日在室內操場舉行年宵，由老師們設計攤位，學生成功解謎或完成遊戲就能獲得小禮物。另外也有準備墨水，毛筆和紅紙，讓小朋友體驗寫揮春。該校一至六年級輪流回校上課，剛好年宵第一天是小一學生體驗遊玩。

學生都穿上賀年服飾，非常有心思。他們都相當積極參與，有學生抱怨攤位太少，「點解老師唔整多啲game？」半小時的體驗中，他已把禮物都拿過一遍。

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幼稚園學生以「線上模式」參與

幼稚園學生仍未能恢復面授課堂，學校便想出用視像會議的方式讓學生共同體驗。老師拿著手機和2至3個學生同時視像通訊，到每個攤位一起討論和玩遊戲，稍後把禮物交給家長。

幼稚園部三名校長羅素紋、陳冠瑜和林佩儀分享，幼稚園學生均「全民參與」，分2日體驗虛擬年宵，而2天的遊戲各有不同，遷就不同年級學生的程度。

她們透露，以往學校年宵不乏一些活動類的小遊戲，如拋波仔等，但今年動生透過視像無法參與，因此遊戲改為猜謎語、選擇題等，讓老師和學生可以經過討論再贏取禮物。「我們還要播著把禮物收進籃子的過程，令學生更有投入感！」校長們笑說。

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