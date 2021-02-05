親子好去處｜小丸子理髮廳剪卡通角色髮型　必到角落小夥伴限定店

撰文： 許珞珩 最後更新日期： 2021-02-05 16:48

農曆新年將至，大人小朋友都想剪個靚髮過年，祈望來年精神奕奕！順順利利！有日式燒丼專門店為慶祝新店開幕店，特設「小丸子理髮廳」，只要完成櫻桃小丸子角色髮型挑戰，即請免費吃丼飯，挑戰越大膽髮型，獎品愈豐富。 另外，超人氣卡通品牌Sumikkogurashi™️ 角落小夥伴™️登陸時代廣場主題精品店「FUNNATION 玩物國度」，發售逾百款角落小夥伴精品，更獨家首賣一系列的日式新春賀年食品及糕點，小粉絲一定喜歡！

點圖即睇活動直擊：

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由即日（5日）起至星期日（7日），日式燒丼專門店「廿一堂」與櫻桃小丸子聯乘推出「小丸子理髮廳」，於樂富廣場A區的新店打造成特色理髮店，並邀請了專業髮型師駐場，為大家免費剪出 4 款櫻桃小丸子角色髮型。

你可以挑戰小丸子的「鋸齒蔭」Bob頭、小玉的孖辮Look、花輪同學的偏分大波浪瀏海、丸美同學的超短剷青，歡迎大人與小朋友齊齊挑戰。

按圖即睇「小丸子理髮廳」獎品：

活動期間，小丸子更會於星期六及星期日，下午1時至3時現身與大家合照，廿一堂誠邀各位朋友親臨樂富新店的「小丸子理髮廳」，只要完成櫻桃小丸子角色髮型挑戰，廿一堂更會請吃免費食丼飯，挑戰越大膽髮型，就可換到越豐富獎品。

同場除了有「小丸子理髮廳」，更設充滿過年氣氛的櫻桃小丸子麻雀牆打卡位，只要在這幅櫻桃小丸子麻雀牆前打卡影相並加上指定Hashtag與地點，均可獲得廿一堂免費送出的小丸子新春利是封一套，限量發售，先到先得，送完即止。

按圖即睇「廿一堂 X 櫻桃小丸子」聯乘精品換購詳情：

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另外，由即日起至3月2日，各分店更可換購多款「廿一堂 X 櫻桃小丸子」聯乘精品，包括T恤（成人款式為小丸子爺爺；小童款式為小丸子）及小丸子毛巾，數量有限，記得要搶先換購。

「小丸子理髮廳」活動詳情

活動日期：2月5日至2月7日（星期五至日）

活動時間：12:00 - 18:00（星期五）；11:00 - 18:00（星期六至日）

地點：廿一堂 Nijuuichi Don 樂富新店，樂富聯合道198號樂富廣場A區1樓1161-1162號舖

費用：免費

角落小夥伴登陸時代廣場

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召集各位角落小夥伴粉絲！超人氣卡通品牌Sumikkogurashi™️ 角落小夥伴™️登陸時代廣場主題精品店「FUNNATION 玩物國度」，成為首個鎮店主題！店舖發售逾百款角落小夥伴精品，其實包括的角落小夥伴粒粒公仔隨意瓶及公仔隨意揀系列，可以自選喜歡的公仔放進產品的指定位置內，小粉絲一定喜歡！

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另外，店舖更獨家首賣一系列的日式新春賀年食品及糕點，包括角落小夥伴罐裝造型曲奇及賀年糕點系列，最啱新年送禮。

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