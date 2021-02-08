新年親子好去處│乘纜車到昂坪一家行大運　PMQ跟立體紙摺醒獅打卡

撰文： 余嘉文 最後更新日期： 2021-02-08 18:36

還有一星期就到農曆新年，除了去拜年和行花市，亦可以帶小朋友去以下的親子好去處，行個大運！

昂平新春行大運

昂坪360由即日起至2月26日，特設「360新春行大運」，制定一系列豐富的開運行程，讓大人和小朋友一起呼吸新鮮空氣！昂坪市集上有祝福鼓、菩提許願亭及菩提樹、招財貓鳥居等等，小朋友可以去擊鼓祈福，亦可以許下新一年的願望。上山除了可以乘搭大嶼山巴士，當然不要錯過昂坪360纜車！由即日起至2月11日，凡於昂坪360官網或指定合作夥伴，預訂農曆新年期間的水晶或標準來回纜車門票，可尊享88折早鳥購票優惠。最啱新年和小朋友一起上山行大運！

按圖即睇昂坪360新春行大運活動詳情:

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PMQ元創方 x本地紙藝設計團隊Stickyline 型摺醒獅賀新春

PMQ元創方聯同本地設計團隊Stickyline於2021年2月5-16日期間，用幾何立體紙藝定格昂揚和勇敢，用巧手摺出醒獅神態，絕對是打卡熱點。而打卡外，Follow “pmqhkdesign” 及 “stickyline” Instagram官方帳號，將可獲得「型摺醒獅．祝賀新年」PMQ年桔摺紙一張，小朋友必玩！

按圖即睇PMQ元創方型摺醒獅賀新春活動詳情:

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東港城「戀戀反斗部屋」及life@KCC「反斗獻禮狂想曲」

東港城及life@KCC由即日起至2021年3月14日，分別為全港粉絲打造「戀戀反斗部屋」及「反斗獻禮狂想曲」，《反斗奇兵》小粉絲必去！當中東港城設有2大巨型遊戲互動區，粉絲們將可挑戰敏捷身手，包括「三眼仔火箭」造型巨型夾夾機以及「反斗釣釣樂大作戰」，贏取超限量主題精品，另外場內亦設有期間主題限定店，發售多款全新獨家限定精品。

按圖即睇東港城「戀戀反斗部屋活動」詳情:

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而於life@KCC，會有由一眾人氣角色作為主題的「反斗甜夢嘉年華」，並設有3大遊戲及打卡區，包括「心甜寶貝禮盒」、「三眼仔人人有禮」及「幸運火腿歡樂彩虹」，有機會贏取獨家限定精品。

按圖即睇life@KCC「反斗獻禮狂想曲」詳情:

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點圖即睇櫻桃小丸子理髮廳活動直擊：

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按圖即睇角落小夥伴登陸時代廣場：