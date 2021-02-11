親子好去處│6個士多啤梨園農曆新年照常營業　一文睇清開放詳情

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-02-11 07:00

新春將至，除了拜年，不少家長亦會安排親子活動，共聚天倫。正值士多啤梨當造，若孩子喜歡親親大自然，不妨到農場親摘士多啤梨！部分士多啤梨園於新春期間照常開放，收費大多以士多啤梨的重量計算。記者整合6大士多啤梨園的開放詳情，即睇邊間最抵玩！

按圖即睇士多啤梨園開放詳情：

+ 7 + 7 + 7

1.老徐農莊士多啤梨園

老徐農莊位於打鼓嶺，鄰近景點雲泉仙館，新春期間照常開放。場內提供法國及日本士多啤梨品種，免費入場，不設最低消費，士多啤梨收費為$80 / 磅。

2.大棠有機生態園

元朗大棠有機生態園新春期間照常開放，入場費$50。場內還設生態園、馬房、滑草場等，但因疫情關係，部分設施如兒童彈床及餵飼馬仔活動暫停。如想摘士多啤梨，出發前宜先致電查詢。

+ 10 + 10 + 10

3.鳳凰農場

位於打鼓嶺的鳳凰農場新春期間照常開放，免費入場。場內設士多啤梨蔬菜自摘園，除了士多啤梨（$80 / 磅），還有椰菜、大白菜、蘿蔔等自家有機蔬菜。

+ 12 + 12 + 12

4.羅氏士多啤梨園

羅氏士多啤梨園位於元朗白沙村，新春期間照常開放，免費入場。農場以家庭式經營，除了親摘士多啤梨（$80 / 磅），還種有時令蔬菜如生菜，魚翅瓜，椰菜，甘筍，蕃薯，茄子等，入場可掘蕃薯、拔蘿蔔。另外，農場備有士多啤梨盆栽、羽衣甘藍盆栽、生菜盆栽，讓孩子當個小農夫，體驗種菜。

+ 22 + 22 + 22

5.開心花園農莊

位於元朗的開心花園農莊初三啟市，士多啤梨$90 / 磅。場內另設燒烤場，周末及公眾假期開放充氣城堡。

+ 17 + 17 + 17

6.阿方士多啤梨自摘園

阿方士多啤梨自摘園位於打鼓嶺，於景點雲泉仙館後面。入場免費，士多啤梨按磅計價（$80 / 磅），新春期間照常開放。

+ 14 + 14 + 14

相關文章：親子好去處│農曆新年想親親大自然？即睇3大農莊開放安排

按圖即睇農曆新年農莊開放詳情：

+ 5 + 5 + 5

1.上水假日農場

+ 2 + 2 + 2

2.大埔蝶豆花園

+ 17 + 17 + 17

3.大埔樹屋田莊