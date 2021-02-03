親子好去處│農曆新年想親親大自然？即睇3大農莊開放安排

撰文： 鄧煥儀 最後更新日期： 2021-02-03 07:00

農曆新年長假將至，不少家長都希望帶孩子到戶外活動，親親大自然。部分農莊在年假期間如常開放，惟因疫情影響，場內或設入場人數限制。記者整合三大農莊的開放詳情，大家不妨及早預約！

按圖即睇農曆新年農莊開放詳情：

+ 5 + 5 + 5

1.上水假日農場

農場於1992年成立，被稱為香港的原始森林遊樂場，一系列的歷奇活動、自然動力玩樂設施及環保工作坊也十分受歡迎。除了山羊，場內還有龜、兔子、豬、牛等可愛動物。農場致力推動綠色文化，教育參觀人士認識自然生態，加強保護大自然的意識。

+ 2 + 2 + 2

農場於今年年初三、四、五開放，惟設特別收費，並需要及早預約，額滿即止。日營原價收費為$200/位，2月5日或之前報名及付款可享早鳥優惠$160/位。

地址：上水大隴坑村62C號舖

電話：2668 4055

2.大埔蝶豆花園

位於大埔的蝶豆花園有機農莊佔地50萬平方呎，設有多個多功能活動場， 可舉辦不同類型的有機、綠色、環保、低碳等活動。農莊的景點包括蝶豆花長廊、天鵝湖、願望島、花海、彩虹蜜蜂箱、有機農田、遊樂場、動物園、太陽能、森林教育等。

+ 17 + 17 + 17

今年新春期間，包括年初一至四，農莊亦照常營業。孩子可於場內親親來自澳洲的小羊駝，以及乘搭觀光船。成人入場費為$200，3至12歲小童則是$150，無需預約。

地址：新界大埔鳳園路8號

電話：6583 5111

3.大埔樹屋田莊

樹屋田莊位於大埔林村，孩子可參加森林學園，亦可體驗樹屋田莊內的歷奇設施，如樹屋、泰山飛索、橫水渡等。惟田莊內的活動必需符合指定人數，因此有興趣者須提早預約。

今年新春，田莊於年廿八、初三至初五開放，3歲至11歲小童、青年及成人半日收費為$120/位，1至3歲以下幼童及長者為$100/位。

地址：大埔林村新塘下村26A2

電話：2658 2618

相關文章：親子好去處│本地行山賞花一日遊 元朗錦田錦上路6大精選行程景點

按圖即睇元朗錦田6大精選一日遊行程：