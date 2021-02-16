農曆新年過後教孩子勿浪費 年花賀年食品利是封都可回收助人

撰文： 李紫銘 最後更新日期： 2021-02-16 18:17

農曆新年過後，家中的年花、賀年禮品及利是封等剩下一大堆，要棄掉又擔心造成浪費，不想製造更多垃圾，可參與不同界別的回收大行動，為它們尋找「合適人選」，轉贈物資循環再用。

桃花回收

市民可於開放時間內將桃花運往環保園中央收集站或地區收集站回收，回收日期為2月20至27日（共8天），如市民於收集日期前或2月28日至3月6日期間需要回收桃花，請先致電5743 9221與環保署承辦商預約時間運送桃花到中央收集站。請注意，地區收集站不會接收兩米以上及的桃花。

按圖查看收集地點

+ 5 + 5 + 5

利是封

根據環保團體綠領行動的統計，香港人每逢農曆新年，都會使用約3.2億個利是封，相等於砍伐了16,300株樹。有見及此，大家可以將完好無缺的利是封拿到指定的收集點，經工場的工作人員篩選處理後，於翌年的農曆新年前把「新生利是封」派發給有需要的人使用。

日期：2021年2月18日至3月3日（正月初七至二十）

收集點有待公布（https://www.greeners-action.org/）

賀年食品

食德好於全港18區多個屋苑商場設立公眾回收點，收集市民過剩的賀年食物和禮盒、包裝、乾貨、糧油類，以及食品現金禮券，再轉贈基層勞工。但要注意的是，所捐贈的食物包裝須完整、尚未開封，而且最佳食用期須為2021年4月30日之後，以確保食物安全。

計劃不接受以下食品：由大包裝或禮盒拆散的小包裝、須冷藏（如糕點）、沒有食物標榜或有效日期的食物。

按圖即睇賀年食物回收詳情：

+ 10 + 10 + 10

年桔(機構/公司）

鳳園蝴蝶保育區舉辦的「年桔轉贈配對網絡」計劃，透過配對方法，令捐贈機構/公司直接將年桔送到有需要嘅地方，當中包括學校蝴蝶園及農場等等，令年桔再生！

同場加映：新年玩意｜5個利是封自製3個有趣小遊戲 必玩網上遊戲學理財

按圖即睇用利是封自製3個小遊戲：